Кому могут не дать субсидию в 2026 году: объяснение ПФУ
Пенсионный фонд Украины перечислил основания, по которым в 2026 году могут отказать в назначении жилищной субсидии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
- Большие покупки. Они могут стать причиной отказа в субсидии. В 2026 году речь идет о покупке или финансовой операции на сумму более 100 тыс. грн. Это касается покупки недвижимости, автомобиля, валюты, ценных бумаг, стройматериалов, дорогих товаров, взносов в уставный капитал и т.д.
- Имущественное положение. Оно также играет немаловажную роль при принятии решения в ПФУ. Основанием для отказа может быть наличие более одного жилья, новый автомобиль, депозит или облигации внутреннего госзайма на сумму свыше 100 тыс. грн.
- Отсутствие официальных доходов и долги. Субсидию могут не назначить, если трудоспособное лицо не имеет доходов, не платило ЕСВ в установленном порядке или имеет задолженность по уплате алиментов более трех месяцев. Отдельно ПФУ напоминает, что основанием для отказа может быть просроченная задолженность за жилищно-коммунальные услуги.
Когда ПФУ может отказать всубсидии
Жилищную субсидию могут не назначить, если кто-либо из членов домохозяйства или членов их семьи:
1. Совершил крупную покупку или финансовую операцию в течение последних 12 месяцев на сумму свыше 100 тыс. грн. Это касается:
- покупки квартиры, дома, земельного участка или другой недвижимости;
- приобретения автомобиля или другого транспортного средства;
- покупки ценных бумаг, виртуальных активов, строительных материалов или других дорогостоящих товаров;
- единовременной оплаты работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и коммунальных в рамках социальных норм);
- вкладов в уставный капитал предприятий;
- предоставление финансовой помощи или ссуд;
- покупки иностранной валюты или банковских металлов.
2. Имеет в собственности более одного жилья (квартиры или дома). В то же время это правило не распространяется на частные случаи, в частности, если жилье:
- находится в общей собственности;
- полученное по наследству и не сдается в аренду;
- расположено на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий;
- признано непригодным для проживания;
- было предоставлено ребенку-сироте или ребенку, лишенному родительской опеки, за счет государства или общины.
3. Имеет значительные сбережения - более 100 тыс. грн на банковских депозитах или в облигациях внутреннего государственного займа.
4. Владеет новым автомобилем (с года выпуска которого прошло менее 5 лет – ред.) или несколькими автомобилями.
В то же время, закон предусматривает ряд исключений, в частности для недорогих мотоциклов, автомобилей, полученных через органы соцзащиты, или транспорта родителей-воспитателей детских домов семейного типа.
5. Не имеет официальных доходов или уплачивал ЕСВ не в полном объеме. В частности, если трудоспособное лицо:
- не получало доходов, учитываемых при назначении субсидии;
- имело среднемесячный доход, меньше минимальной зарплаты;
- не платило ЕСВ как минимум три месяца в расчетном периоде.
6. Имеет долг по уплате алиментов более трех месяцев, о чем есть сведения в Едином реестре должников. Для отдельных категорий граждан (например, пропавших без вести, безвестно отсутствующих, лиц с подтвержденной алко- или наркозависимостью, находящихся под домашним арестом или под стражей) закон предусматривает исключения.
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