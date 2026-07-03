Не всем назначат субсидию автоматически: кому нужно обязательно обратиться в ПФУ

Пенсионный фонд Украины определяет право домохозяйств на получение жилищной субсидии до 30 апреля 2027 года. Большинству субсидию переназначат автоматически, однако есть исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Когда назначают субсидию

Жилищную субсидию назначают на два периода:

на неотопительный сезон - с 1 мая до 30 сентября;

- с 1 мая до 30 сентября; на отопительный сезон - с 1 октября до 30 апреля.

В ПФУ подчеркнули, что большинству получателей субсидию на следующий период переназначат автоматически.

Тем не менее, некоторым категориям граждан нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление.

Кто должен самостоятельно подать заявление в ПФУ

Обратиться в Пенсионный фонд нужно, если:

вы арендуете жилье и самостоятельно платите коммунальные услуги;

и самостоятельно платите коммунальные услуги; в домохозяйстве фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано по адресу;

по адресу; в вашем домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица , сменившие место жительства;

, сменившие место жительства; вы хотите оформить субсидию на сжиженный газ, дрова, уголь или другое топливо.

Кроме того, если после назначения субсидии изменились обстоятельства, которые могут повлиять на право на помощь, об этом необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 30 календарных дней.

В частности, это касается:

изменения состава семьи или домохозяйства;

изменений в имущественном состоянии;

длительного пребывания за границей.

Как подать заявление в ПФУ

Подать заявление можно несколькими способами: