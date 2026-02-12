Яйца и овощи бьют рекорды: почему дорожают продукты и что будет весной

В январе 2026 года сырые продукты подорожали более чем на 8% - это первое такое ускорение инфляции за последние полгода. Цены в гору тянут овощи, яйца и импортные фрукты, однако уже весной ситуация может улучшиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального банка Украины .

Почему подорожали продукты

Главный виновник скачка цен - яйца. Здесь сыграла роль погода: в прошлом январе было тепло, поэтому куры неслись лучше, яиц на рынке было больше и они стоили дешевле. В этом году ситуация другая, поэтому на контрасте цена выросла ощутимее.

Также выросли цены на овощи: огурцов стало меньше на рынке, а помидоры дорогие, потому что их везут из-за границы. Кроме того, ценники поползли вверх на рыбу и цитрусовые.

В то же время цены на мясо и бакалею росли медленнее. Это касается свинины, говядины, курятины и муки. Благодаря этому общий чек на продукты вырос не так сильно, как мог бы.

Что будет с ценами весной

В Нацбанке прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены будут расти медленнее. Но быстрого улучшения ждать не стоит из-за разбитой российскими атаками энергетики.

В то же время, в Нацбанке заверили, что будут делать все необходимое, чтобы сдержать рост цен и вернуть инфляцию к норме.