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"Если Америка и Европа не бросят". Зеленский допустил переговоры с Путиным

Украина, Воскресенье 09 февраля 2025 17:06
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"Если Америка и Европа не бросят". Зеленский допустил переговоры с Путиным Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Переговоры Украины с Россией возможны. Однако важно предоставление гарантий безопасности от западных партнеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для британского вещателя ITV News.

Зеленский заявил, что он был бы готов к любому формату переговоров с Россией, если бы получил четкое понимание, что США и Европа не оставят Украину.

"Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и они нас будут поддерживать и дадут нам гарантии безопасности, то я был бы готов к любому формату переговоров", - подчеркнул президент.

Заметим, что ранее в этом же интервью украинский президент подчеркнул, что завершение войны России против Украины в 2025 году возможно. Подробнее о том, как это видит Зеленский, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что Зеленский уже говорил, что готов вести переговоры с Владимиром Путиным. тогда он подчеркнул, что не против такого развития событий, если это будет единственный вариант, при котором можно будет принести мир гражданам Украины и не потерять людей.

РБК-Украина также сегодня писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер хотел попытаться договориться с главой Кремля о прекращении войны РФ с Украиной.

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