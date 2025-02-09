Зеленский о завершении войны в 2025 году: для этого есть все возможности

Завершение войны России против Украины в 2025 году возможно. Для этого необходимо усиление санкций и предоставление гарантий безопасности Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для британского вещателя ITV News .

"Мы этого (завершения войны в Украине, ред.) очень хотим. И каждый год, если честно, мы очень хотели, чтобы хватило сил у западных партнеров заставить Путина завершить войну", - подчеркнул Зеленский.

Он считает, что сейчас есть все возможности для этого. Более того, по его мнению, президент США Дональд Трамп тоже хочет быстрого окончания войны.

"Я считаю, что есть для этого сегодня все возможности. На мой взгляд, Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что надо быть сильным. Он сильный, но надо в союзе с европейцами действовать решительно", - подчеркнул президент.

Относительно санкций, Зеленский подчеркнул, что санкции вводились и это имеет влияние на экономику России, негативное влияние.

"Но она имела время адаптироваться к тем или иным санкциям. Почему? Потому что всегда оставался такой "gap" - вводят санкции банковские, но не на все банки, на сельское хозяйство, но теневой флот работает. Сейчас ввели санкции против теневого флота. Но опять таки, не на все корабли, не на весь флот. Еще есть где работать. Мы говорим о сотнях кораблей, на которые надо наложить санкции. И на капитанов, на экипажи, на всех людей, которые этим занимаются", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что санкции должны быть тотальными, чтобы усилить давление на Россию.

Он также отметил необходимость гарантий безопасности для Украины, чтобы успокоить народ, и призвал к восстановлению экономики и возвращению людей.

"Нам надо, чтобы наши люди, 8 млн, вернулись", - сказал глава Украины.

В то же время президент подчеркнул, что сегодня уже не идет разговор о справедливости для Украины, речь идет об окончании горячей стадии войны.

"Справедливый настоящий мир для нас важен, но давайте сделаем какие-то шаги. Гарантии безопасности - тогда можно говорить об остановке горячей стадии войны. Поддержка нашей армии - тогда можно гарантировать, что завтра мы не останемся одни. Тогда можно говорить о третьем, четвертом, пятом пункте", - подытожил глава государства.