Будут ли вручать повестки в электронном формате: ответ Вениславского
В Украине не планируется вручение повесток в электронном формате. Никаких законодательных инициатив по поводу этого нет.
Об этом заявил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
Вениславский заявил, что не существует технических проблем по уведомлению военнообязанных, однако использование электронных средств для вручения повесток не предусмотрено.
"Есть однозначная политическая воля президента, Верховной Рады и исполнительной власти о том, что Резерв+ и любые другие средства электронной коммуникации с гражданами Украины использоваться для вручения повесток не будут. Это первое. Это политическая воля", - подчеркнул Вениславский.
Он также отметил, что любые новшества должны решаться исключительно на законодательном уровне.
"Никаких законодательных инициатив по этому поводу нет. И на данный момент даже не регистрируются такие инициативы. Поэтому об этом говорить сегодня точно нет никаких оснований. Политическая воля очевидна, юридических оснований нет", - сказал Вениславский.
Мобилизация в Украине
Напомним, что согласно новому закону о мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского или пограничника. Детальнее о главных правилах закона в отдельном материале РБК-Украина.
В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. В документе отмечалось, что в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас срочники не могут быть призваны снова на военную службу.
Уже в апреле был подписан закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.
Как отметил Вениславский, несмотря на нарушение партнерами Киева вопросов уменьшения призывного возраста в Украине ниже 25 лет, пока нет никаких соответствующих инициатив.
Также мы рассказывали и о том, могут ли призвать на службу исключенных и снятых с учета.
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