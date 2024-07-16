Военная обязанность в Украине. Могут ли призвать на службу исключенных и снятых с учета
Между понятиями "исключен" и "снят" с военного учета в Украине есть существенная разница.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Диана Тернова.
Содержание
- Кто является военнообязанным лицом
- Обязанности военнообязанного в Украине
- Разница между "исключением" и "снятием" с учета
- Кого могут исключить из военного учета, а кого - призвать
Кто является военнообязанным лицом
По словам эксперта, военнообязанными лицами в Украине считаются граждане, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и могут быть призваны в армию.
Они обязаны проходить военную службу в Вооруженных силах или других военных формированиях страны в случае мобилизации (или в других случаях, предусмотренных законодательством).
Такие люди:
- подлежат учету в ТЦК и СП
- обязаны проходить военную подготовку и медицинские осмотры
- должны выполнять другие обязанности, установленные законодательством о военной службе
В то же время граждане, освобожденные от военной службы в силу определенных обстоятельств или законодательных исключений, не являются военнообязанными.
Обязанности военнообязанного в Украине
Юрист уточнила, что военнообязанные лица должны:
- состоять на военном учете в районных Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)
- появляться в ТЦК и СП по вызовам
- проходить медицинское обследование
- выполнять другие военно-учетные обязанности
Разница между "исключением" и "снятием" с учета
"Гражданин, исключенный из военного учета, не является военнообязанным, так как исключение из военного учета - это окончательная процедура, которая снимает с лица статус военнообязанного", - рассказала Тернова.
Она добавила, что такой человек:
- не подлежит мобилизации
- не обязан являться в ТЦК и СП
- освобождается от военно-учетных обязанностей
В то же время снятие с военного учета означает временное исключение лица из списков состоящих на учете в конкретном ТЦК и СП.
"Это может произойти по разным причинам. Однако основное отличие от исключения из учета состоит в том, что снятие является временным состоянием, и лицо может быть снова взято на учет после устранения причин снятия", - подчеркнула юрист.
В качестве примера она привела изменение места регистрации лица и соответственно изменение пребывания на учете в ТЦК.
"Другими словами, такое действие обязывает вернуться обратно на учет, чтобы не нарушать правила", - добавила эксперт.
Исключение же из учета - конечная процедура, снимающая с лица статус военнообязанного.
"Это те лица, которые исключены из военного учета. И они те, кто больше не подлежит военному учету и, соответственно, призыву на военную службу. Основания для исключения и снятия разные, и нужно сделать акцент на том, что после 18 мая (после вступления в силу нового закона о мобилизации, - ред.) данные основания были изменены", - уточнила юрист.
Она добавила, что речь идет о статье 37 закона "О воинской обязанности и военной службе" насчет взятия на военный учет, снятия и исключения из него.
Кого могут исключить из военного учета, а кого - призвать
Обстоятельства для снятия человека с военного учета определены частью 5 закона.
В части 6 указываются конкретные основания для исключения.
Исходя из них, исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) ТЦК и СП (военнообязанных и резервистов Службы безопасности - в Центральном управлении или региональных органах СБУ, военнообязанных и резервистов разведывательных органов - в соответствующем подразделении разведывательных органов Украины) подлежат граждане Украины, которые:
- умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими
- прекратили гражданство Украины
- признаны непригодными к военной службе
- достигли предельного возраста пребывания в запасе
"Следовательно, как раз те, кто был снят, должны возобновиться на учете. А значит их могут мобилизовать", - подытожила Тернова.
Напомним, ранее мы рассказывали, нужно ли идти в ТЦК исключенным из военного учета.
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