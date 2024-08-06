Чи будуть вручати повістки в електронному форматі: відповідь Веніславського

Фото: чи будуть повістки в електронному форматі (Віталій Носач, РБК-Україн)

В Україні не планується вручення повісток в електронному форматі. Жодних законодавчих ініціатив щодо цього немає.

Про це заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.