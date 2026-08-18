Будет ли в Украине дополнительный выходной на День Независимости 2026

День независимости Украины в 2026 году приходится на понедельник, 24 августа. В то же время, в этом году украинцы не получат дополнительного выходного в связи с праздником.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нормы действующего законодательства Украины.
Главное:
День независимости Украины отмечают ежегодно 24 августа. Эта дата определена статьей 73 Кодекса законов о труде Украины как праздничный день.
В календаре официальных праздников Украины на 2026 год 24 августа отмечено как День независимости Украины. В этом году он выпадает на понедельник.
Во время действия военного положения правила о праздничных и нерабочих днях не применяются. В частности, Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" предусматривает, что в этот период не применяют нормы статей 71-73 Кодекса законов о труде Украины.
Военное положение в Украине продлено Указом Президента от 13 июля 2026 года №596/2026, который утвердила Верховная Рада Законом №4928-IX от 14 июля 2026 года.
Поэтому 24 августа 2026 года не является дополнительным нерабочим днем для работников в связи с Днем Независимости. Вопрос режима работы определяется с учетом законодательства, действующего во время военного положения.
Напомним, в этом году некоторые категории украинцев смогут получить разовую денежную помощь ко Дню независимости. Ее размер зависит от категории получателя и составляет от 450 до 3100 гривен. Части людей выплата будет начислена автоматически вместе с пенсией, субсидией или льготой, военнослужащим - через воинские части. Другим получателям нужно самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд до 1 ноября.