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Будет ли в Украине дополнительный выходной на День Независимости 2026

11:49 18.08.2026 Вт
2 мин
Какие правила государственных праздников в Украине во время войны?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Будет ли выходной на День независимости? (Getty Images)

День независимости Украины в 2026 году приходится на понедельник, 24 августа. В то же время, в этом году украинцы не получат дополнительного выходного в связи с праздником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нормы действующего законодательства Украины.

Главное:

  • День недели: В 2026 году День независимости Украины (24 августа) выпадает на понедельник.
  • Статус дня: Понедельник, 24 августа, будет обычным рабочим днем - дополнительного выходного украинцы не получат.
  • Причина: Во время действия военного положения отменяются нормы Кодекса законов о труде в отношении праздничных и нерабочих дней.
  • Законодательная основа: Отмена выходного регулируется Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Когда отмечают День независимости

День независимости Украины отмечают ежегодно 24 августа. Эта дата определена статьей 73 Кодекса законов о труде Украины как праздничный день.

В календаре официальных праздников Украины на 2026 год 24 августа отмечено как День независимости Украины. В этом году он выпадает на понедельник.

Будет ли 24 августа выходным

Во время действия военного положения правила о праздничных и нерабочих днях не применяются. В частности, Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" предусматривает, что в этот период не применяют нормы статей 71-73 Кодекса законов о труде Украины.

Военное положение в Украине продлено Указом Президента от 13 июля 2026 года №596/2026, который утвердила Верховная Рада Законом №4928-IX от 14 июля 2026 года.

Поэтому 24 августа 2026 года не является дополнительным нерабочим днем для работников в связи с Днем Независимости. Вопрос режима работы определяется с учетом законодательства, действующего во время военного положения.

Напомним, в этом году некоторые категории украинцев смогут получить разовую денежную помощь ко Дню независимости. Ее размер зависит от категории получателя и составляет от 450 до 3100 гривен. Части людей выплата будет начислена автоматически вместе с пенсией, субсидией или льготой, военнослужащим - через воинские части. Другим получателям нужно самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд до 1 ноября.

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