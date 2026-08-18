Чи буде в Україні додатковий вихідний на День незалежності 2026

День незалежності України у 2026 році припадає на понеділок, 24 серпня. Водночас цього року українці не отримають додаткового вихідного у зв'язку зі святом.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на норми чинного законодавства України.
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День незалежності України відзначають щороку 24 серпня. Ця дата визначена статтею 73 Кодексу законів про працю України як святковий день.
У календарі офіційних свят України на 2026 рік 24 серпня зазначено як День незалежності України. Цього року він припадає на понеділок.
Під час дії воєнного стану правила щодо святкових і неробочих днів не застосовуються. Зокрема, Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" передбачає, що в цей період не застосовуються норми статей 71-73 Кодексу законів про працю України.
Воєнний стан в Україні продовжено Указом Президента від 13 липня 2026 року №596/2026, який затвердила Верховна Рада Законом №4928-IX від 14 липня 2026 року.
Тому 24 серпня 2026 року не є додатковим неробочим днем для працівників у зв'язку з Днем незалежності. Питання режиму роботи визначається з урахуванням законодавства, що діє під час воєнного стану.
Нагадаємо, у нинішньому році деякі категорії українців зможуть отримати разову грошову допомогу до Дня незалежності. Її розмір залежить від категорії отримувача і становить від 450 до 3100 гривень. Частині людей виплату нарахують автоматично разом із пенсією, субсидією чи пільгою, військовослужбовцям - через військові частини. Іншим отримувачам потрібно самостійно подати заяву до Пенсійного фонду до 1 листопада.