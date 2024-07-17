Будет ли ТЦК задерживать тех, кто успел своевременно обновить данные: ответ Минобороны
Военнообязанных, которые уже обновили свои военно-учетные данные до 16 июля, задерживать работники ТЦК не будут.
Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир "Радио Свобода".
"Человек выполнил норму закона в указанный срок, он обновил свои военно-учетные данные, он указал место своего проживания. То есть туда может прийти направление на ВВК. Соответственно, нет смысла этому человеку "ловить" посреди улицы", - пояснил он
Спикер отметил, что с этим были связаны "неприятные процессы", которые негативно влияли и будут продолжать влиять на имидж Вооруженных Сил Украины, когда на блокпостах и силой кого-то пытаются вытаскивать.
"Представители ТЦК и СП не должны этого делать, не имеют таких полномочий. Это могут делать только представители полиции по закону", - констатировал Лазуткин.
Он добавил, что военнообязанные для того и обновляли свои данные, чтобы было понятно, где они находятся, для потенциального направления на военно-врачебную комиссию. Если данные не обновлены, направление выдается по месту регистрации.
ВВК в Украине
В мае в Украине утвердили изменения в приказ №402, определяющий механизм проведения ВВК военнообязанных в Украине.
Этих нововведений потребовал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон, которым был отменен статус "ограниченно пригодный".
Отметим, что обновление военно-учетных данных не требует прохождения ВВК. А направление на прохождение ВВК должен выдать ТЦК, где военнообязанный стоит на учете.
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