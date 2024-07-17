Чи буде ТЦК затримувати тих, хто встиг вчасно оновити дані: відповідь Міноборони

Військовозобов’язаних, які вже оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, затримувати працівники ТЦК не будуть.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, пише РБК-Україна з посиланням на ефір " Радіо Свобода ".

"Людина виконала норму закону у зазначений термін, вона оновила свої військово-облікові дані, вона вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину "ловити" серед вулиці", - пояснив він

Речник заазначив, що з цим були пов’язані "неприємні процеси", які негативно впливали і продовжуватимуть впливати на імідж Збройних Сил України, коли на блокпостах і силоміць когось намагаються витягувати.

"Представники ТЦК та СП не мають цього робити, не мають таких повноважень. Це можуть робити тільки представники поліції згідно із законом", - констатував Лазуткін.

Він додав, що військовозобов’язані для того й оновлювали свої дані, щоб було зрозуміло, де вони перебувають, для потенційного направлення на військово-лікарську комісію. Якщо дані не оновлені, направлення видається за місцем реєстрації.