В Минобороны дали детальное разъяснение, как будут определять пригодность военнообязанных

Согласно новым изменениям в приказ о ВЛК при определении пригодности или непригодности военнообязанного будет учитываться не только его болезни, но и нарушение функций организма, к которым привели эти заболевания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора Департамента здравоохранения министерства обороны Украины Оксаны Сухоруковой в эфире телемарафона.

По ее словам, согласно обновленному приказу № 402 и имеющимся в нем изменениям действительно исчезает понятие "ограниченно пригодный", остаются статусы "пригодный" и "непригодный".

"У пригодных - полностью пригодны или пригодны к службе в определенных воинских частях. Вместе с тем были пересмотрены критерии пригодности. Там есть сочетание международного классификатора болезней 10-го выпуска и степени нарушения функций", - рассказала она.

В свою очередь, по ее словам, заболевания разбиты на группы, в каждой из них есть несколько категорий.

"Тяжелое, среднее, легкое состояние, в связи с этим идет определение пригодности или непригодности или пригодности для прохождения службы в отдельных частях. Еще раз - в зависимости от степени нарушения функций", - отметила Сухорукова.

Эти критерии пригодности, по ее словам, совмещены по принципу "заболевание - степень нарушения функций".

"В частности, в приказе есть 86 групп, в которых более 70 пунктов предусматривают пункт "непригодный", в котором около 5000 диагнозов, а в каждой группе могут быть как полностью пригодные, так полностью и непригодные, опять же, в зависимости от степени нарушения функций", - подчеркнула директор.

Примеры

Для более детального понимания специфики, чиновник привела следующие примеры:

была язва, остался только рубец - человек годен;

язва была с осложнением, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка - непригоден;

ампутации на любом уровне, кроме кисти, стопы и пальцев - непригоден;

отсутствие одного глаза (слепота одного глаза) - непригоден;

Что делать уже действующим военным в случае ухудшения здоровья

Сухорукова также напомнила, что в случае ухудшения здоровья у военнослужащего всегда есть возможность обратиться к своему командиру с рапортом об ухудшении состояния здоровья

"В свою очередь, командир воинской части может направить военнослужащего как на лечение, так и на прохождение военно-врачебной экспертизы (ВЛЭ)", - объяснила она.

"Невидимые" заболевания

Сухорукова отметила, что есть такие заболевания, которые нельзя диагностировать с помощью аппаратуры, например это касается легких психических проявлений. В этом случае диагностирование будут проводить профильные специалисты.

"У нас есть специалисты, врачи, например, психиатры, которые могут установить диагноз. И именно эти врачи устанавливают диагноз. Его не устанавливает ВЛК", - отметила она.

Она подчеркнула, что его устанавливают специалисты, которые проводят эту диагностику, а ВЛК уже принимает решение о пригодности или непригодности такого лица к несению службы.

Новые изменения в приказ по ВЛК в Украине

В сентябре 2023 года президент Украины поручил урегулировать вопрос термина "ограниченно пригодных" для мобилизации.

В апреле Зеленский подписал законопроект №10313, который касается повторного медицинского осмотра ограниченно годных мужчин и отменил им статус "ограниченно пригодный".

При этом нового приказа, по которому можно было бы определять пригодность с учетом исключения "ограниченно пригодных", не было. Недавно стало известно, что Минобороны внесло изменения в соответствующий профильный приказ №402, урегулировав возможные разногласия. Подробнее о новых изменениях, вошедших в приказ - в материале.