Будет ли "штормить" 19-21 июля: какой прогноз по магнитным бурям дают ученые

Прогноз магнитных бурь

19 июля, суббота - возможны локальные возмущения, умеренная магнитная буря не выше Кр-индекс 3

20 июля, воскресенье - возможны легкие возмущения, но без серьезных колебаний, Кр-индекс 3

21 июля, понедельник - геомагнитная ситуация стабильная, возможны локальные умеренные возмущения, метеозависимые могут испытывать небольшой дискомфорт

Что такое магнитная буря

Ежедневно на Солнце происходят вспышки и взрывы различной интенсивности. Крупнейшие из них приводят к выбросу в пространство большого количества заряженных частиц. Эти частицы очень быстро передвигаются и могут двигаться в сторону Земли.

Во время столкновения этих частиц с магнитосферой нашей планеты, происходит возмущение, которое ученые называют солнечными или магнитными бурями. Бури различают по мощности - от слабых до сильных. Чем сильнее буря - тем хуже последствия для людей.

Как магнитная буря влияет на человека

По данным многих исследований, колебания в магнитном поле Земли не ощущаются, но они сильно влияют на биоритмы человека. Именно это приводит к ухудшению самочувствия, настроения и общего состояния.

Наиболее чувствительны к таким колебаниям: пожилые люди, метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями, беременные, младенцы.

Самые частые симптомы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Тошнота

Снижение концентрации и внимательности

Скачки артериального давления

Нарушение ритма сердца

Шум в ушах

Сонливость днем, бессонница ночью

Повышенная тревожность

Сильная усталость

Панические настроения

Апатия

Агрессия

Раздражительность

Обострение хронических болезней

Как защитить свой организм

Врачи утверждают, что полностью избежать влияния магнитных бурь - невозможно. Однако есть способы, которые помогут снизить влияние магнитной бури на здоровье.

Полноценный сон. Спать 7-9 часов в сутки, ложиться и просыпаться в одно и то же время (23:00 -7:00). Если есть сильная усталость - брать паузу днем на 1-2 часа.

Сбалансированное питание. Ограничить потребление вредной, жирной, соленой пищи. Обязательно есть в нормальном режиме - три раза в день или больше.

Пища должна быть сбалансирована, с большим содержанием питательных веществ. Добавьте в рацион фрукты, овощи, зелень. Откажитесь от алкоголя, энергетиков, большого количества кофе.

Водный баланс. Придерживайтесь водного баланса и ежедневно употребляйте достаточное количество обычной чистой воды.

Ежедневная умеренная активность. Старайтесь не перегружать организм физическими упражнениями, но и не забывайте о том, что нужно двигаться. Поможет зарядка по утрам, упражнения в зале, пробежка, бассейн.

Свежий воздух. Проветривайте все помещения дважды в день - утром и вечером. Гуляйте в парке, лесу, сквере ежедневно. Если есть возможность выехать за город - воспользуйтесь.

Стрессы. Контролируйте уровень стресса, избегайте споров и ссор, не поддавайтесь на провокации. Не нагружайте себя эмоционально. Используйте: дыхательную гимнастику, релаксации, медитации, йогу.

Ограничьте просмотр новостей, соцсетей, шок-контента, особенно вечером, за 2-3 часа до сна.

Заботьтесь о себе. Больше отдыхайте, занимайтесь приятными делами, будьте внимательны к самочувствию, держите под руками необходимые лекарства, если у вас есть хронические заболевания.

Если самочувствие ухудшается - обращайтесь за помощью к врачам.