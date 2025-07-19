Чи буде "штормити" 19-21 липня: який прогноз по магнітних бурях дають вчені

У другій половині липня геомагнітна обстановка залишиться загалом стабільною, хоча й не повністю спокійною. За даними наукових обсерваторій, з 19 по 21 липня можливі незначні збурення, але серйозні магнітні бурі малоймовірні.
Що прогнозують науковці та чи варто хвилюватися метеозалежним, розповідає РБК-Україна.
19 липня, субота - можливі локальні збурення, помірна магнітна буря не вище Кр-індекс 3
20 липня, неділя - можливі легкі збурення, але без серйозних коливань, Кр-індекс 3
21 липня, понеділок - геомагнітна ситуація стабільна, можливі локальні помірні збурення, метеозалежні можуть відчувати невеликий дискомфорт
Щоденно на Сонці відбуваються спалахи та вибухи різної інтенсивності. Найбільші з них призводять до викиду у простір великої кількості заряджених частинок. Ці частинки дуже швидко пересуваються і можуть рухатися в сторону Землі.
Під час зіткнення цих частинок з магнітосферою нашої планети, стається збурення, яке вчені називають сонячними або магнітними бурями. Бурі розрізняють за потужністю - від слабких до сильних. Чим сильніше буря - тим гірші наслідки для людей.
За даними багатьох досліджень, коливання у магнітному полі Землі не відчуваються, але вони сильно впливають на біоритми людини. Саме це призводить до погіршення самопочуття, настрою та загального стану.
Найбільш чутливі до таких коливань: люди похилого віку, метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями, вагітні, немовлята.
Найчастіші симптоми:
Лікарі стверджують, що повністю уникнути впливу магнітних бур - неможливо. Однак є способи, які допоможуть знизити вплив магнітної бурі на здоров'я.
Повноцінний сон. Спати 7-9 годин на добу, лягати та прокидатися в один й той самий час (23:00 -7:00). Якщо є сильна втома - брати паузу вдень на 1-2 години.
Збалансоване харчування. Обмежити споживання шкідливої, жирної, соленої їжі. Обов'язково їсти у нормальному режимі - тричі на день або більше.
Їжа має бути збалансована, з великим вмістом поживних речовин. Додайте у раціон фрукти, овочі, зелень. Відмовтеся від алкоголю, енергетиків, великої кількості кави.
Водний баланс. Дотримуйтеся водного балансу і щоденно вживайте достатню кількість звичайної чистої води.
Щоденна помірна активність. Намагайтеся не перенавантажувати організм фізичними вправами, але й не забувайте про те, що потрібно рухатися. Допоможе зарядка зранку, вправи у залі, пробіжка, басейн.
Свіже повітря. Провітрюйте усі приміщення двічі на день - зранку та ввечері. Гуляйте у парку, лісі, сквері щодня. Якщо є можливість виїхати за місто - скористайтеся.
Стреси. Контролюйте рівень стресу, уникайте суперечок та сварок, не піддавайтеся на провокації. Не навантажуйте себе емоційно. Використовуйте: дихальну гімнастику, релаксації, медитації, йогу.
Обмежуйте перегляд новин, соцмереж, шок-контенту, особливо ввечері, за 2-3 години до сну.
Дбайте про себе. Більше відпочивайте, займайтеся приємними справами, будьте уважні до самопочуття, тримайте під руками необхідні ліки, якщо у вас є хронічні захворювання.
Якщо самопочуття погіршується - звертайтеся за допомогою до лікарів.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)