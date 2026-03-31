Будет ли реформа мобилизации с 1 апреля: в Минобороны сделали важное заявление

Министерство обороны опровергло слухи о реформе мобилизации с 1 апреля. План изменений будет объявлен позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины в Telegram.

СМИ сообщили об изменениях с 1 апреля

Ранее ряд медиа распространил информацию о запуске автоматического обмена данными между реестром "Оберіг", Налоговой службой и Пенсионным фондом именно с 1 апреля.

В частности, речь шла о проверке уровня зарплат, уплаты единого социального взноса и реальности штата на предприятиях.

Минобороны: это не соответствует действительности

В министерстве назвали эту информацию ложной. По словам заместителя министра Евгения Мойсюка, реформа ТЦК - сложный вопрос, который не решается быстро.

"Реформа ТЦК - это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями. Нужен системный комплексный подход", - сказал он.

Когда ждать изменений

По словам замминистра, каждое решение проходит проверку на эффективность, поэтому спешки нет.

"Каждое решение проходит тест на эффективность. Поэтому сейчас движемся по графику. Вскоре начнем публично презентовать конкретные шаги. Это будет логично, прозрачно и технологично. На основе аудита мы предложим решения, которые позволят избавиться от устаревших проблем и одновременно усилить армию", - добавил Мойсюк.

