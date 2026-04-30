Украина выяснит у команды Трампа детали предложения РФ о "перемирии" на 9 мая, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своим представителям связаться с командой Дональда Трампа, чтобы выяснить детали российского предложения о "перемирии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.

Что хочет выяснить Зеленский

Президент подчеркнул: Украина хочет понимать, о чем на самом деле идет речь.

"Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем", - заявил Зеленский.

Позиция Украины

Киев готов к переговорам, но только в формате, который даст реальный результат.

"Наше предложение - прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и долговременный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", - подчеркнул президент.