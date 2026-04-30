Украина выяснит у команды Трампа детали предложения РФ о "перемирии" на 9 мая, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поручил своим представителям связаться с командой Дональда Трампа, чтобы выяснить детали российского предложения о "перемирии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.
Что хочет выяснить Зеленский
Президент подчеркнул: Украина хочет понимать, о чем на самом деле идет речь.
"Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем", - заявил Зеленский.
Позиция Украины
Киев готов к переговорам, но только в формате, который даст реальный результат.
"Наше предложение - прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и долговременный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", - подчеркнул президент.
Тем временем в Центре противодействия дезинформации объяснили, почему глава Кремля вообще заговорил о перемирии. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, российский диктатор Владимир Путин предлагает перемирие на 9 мая, потому что волнуется за свой парад и не может гарантировать безопасность даже в Москве.
Напомним, ранее помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин сообщил Трампу о готовности объявить временное перемирие на время празднования так называемого "дня победы". По словам Ушакова, американский президент эту идею "активно поддержал".