Будет ли мобилизация осужденных и заключенных в Украине: что говорят в Раде

В Украине предусмотрят возможность мобилизации осужденных. Это касается как тех, кто получил условное наказание, так и находящихся в местах лишения свободы.

Об этом в интервью рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

"Мы предусмотрим, чтобы осужденные, получившие наказание без реального отбытия его в местах пенитенциарной системы (либо осужденные с отсрочкой от отбывания наказания, либо условно осужденные, физически находящиеся на свободе), могут быть мобилизованы, они также будут взяты на военный учет" , – сказал Вениславский.

Он сообщил, что другая категория - лица, находящиеся в местах лишения свободы.

Как отметил Вениславский, исключением являются лица, осужденные за преступления против основ национальной безопасности, против половой свободы человека и некоторых других наиболее сенситивных преступлений.

Эти категории с учетом вышеперечисленных исключений, по его словам, смогут поступить на военную службу во время мобилизации в военное время по их желанию и согласию.