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Будет ли мобилизация осужденных и заключенных в Украине: что говорят в Раде

Украина, Пятница 01 марта 2024 10:12
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Будет ли мобилизация осужденных и заключенных в Украине: что говорят в Раде Фото: будет ли мобилизация осужденных и заключенных в Украине (УНИАН)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине предусмотрят возможность мобилизации осужденных. Это касается как тех, кто получил условное наказание, так и находящихся в местах лишения свободы.

Об этом в интервью рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

"Мы предусмотрим, чтобы осужденные, получившие наказание без реального отбытия его в местах пенитенциарной системы (либо осужденные с отсрочкой от отбывания наказания, либо условно осужденные, физически находящиеся на свободе), могут быть мобилизованы, они также будут взяты на военный учет" , – сказал Вениславский.

Он сообщил, что другая категория - лица, находящиеся в местах лишения свободы.

Как отметил Вениславский, исключением являются лица, осужденные за преступления против основ национальной безопасности, против половой свободы человека и некоторых других наиболее сенситивных преступлений.

Эти категории с учетом вышеперечисленных исключений, по его словам, смогут поступить на военную службу во время мобилизации в военное время по их желанию и согласию.

Законопроект о мобилизации

В конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, опредоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Несколько недель назад парламент принял законопроект в первом чтении.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что у народных депутатов есть 14 дней между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине изменяют закон о мобилизации, поскольку документ был принят до войны и не отвечает реалиям.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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