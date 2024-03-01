Чи буде мобілізація засуджених та ув'язнених в Україні: що кажуть у Раді

В Україні передбачать можливість мобілізації засуджених. Це стосується як тих, хто отримав умовне покарання, так і тих, хто перебуває у місцях позбавлення волі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

"Ми передбачимо, щоб засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його в місцях пенітенціарної системи (або засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі), можуть бути мобілізовані, вони також будуть взяті на військовий облік", - сказав Веніславський.

Він повідомив, що інша категорія - особи, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Як зазначив Веніславський, виключенням є особи, яких засудили за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини та деяких інших найбільш сенситивних злочинів.

Ці категорії з урахуванням вищезазначених виключень, за його словами, зможуть вступити на військову службу під час мобілізації у воєнний час за їхнього бажання та згоди.