Несбыточная мечта? Судья оценил шансы создания трибунала для России

"Многие наши граждане не могли подумать, что 24 февраля 2022 года начнется полномасштабная война с Россией. Международный трибунал может быть создан при наличии политической воли стран Европы и США. Его запуск будет иметь серьезные международные последствия, и все участники переговорного процесса сейчас взвешивают эту возможность. Однако есть надежда, что трибунал будет создан, и мы увидим результаты его работы", - сказал Одарюк.

По его словам, в начале этого года специальный трибунал для преследования российских лидеров через Украину получил поддержку европейских институтов. В частности, объявили группу международных организаций, включая ЕС и Совет Европы, которые работают вместе с Украиной.

"Создание трибунала стало бы выходом, потому что хотя Гаагский суд может преследовать россиян за геноцид, военные преступления и преступления против человечества, он не может преследовать россиян за организацию самого вторжения", - отметил судья.

Он выразил уверенность, что, если будет политическая воля, правовые механизмы задержания и передачи осужденных для отбывания наказания в Украину и заработает Международный трибунал, то виновных удастся наказать.

"Если на международном уровне наконец начнут этот процесс, то я думаю они его и завершат, доведут до логического конца", - добавил Одарюк.

Судья также ответил, ускорило бы создание такого механизма, если бы Россия проиграла в войне.

"Здесь стоит понимать, что означает проигрыш войны России, поскольку каждая страна вкладывает в это понятие свое собственное видение. Но вполне возможно, что признание поражения Россией в войне стало бы катализатором ускорения процессов создания, функционирования Специального трибунала, начала функционирования компенсационных мер для пострадавших от преступлений российской агрессии", - отметил он.