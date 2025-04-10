Нездійсненна мрія? Суддя оцінив шанси створення трибуналу для Росії

"Багато наших громадян не могли подумати, що 24 лютого 2022 року почнеться повномасштабна війна з Росією. Міжнародний трибунал може бути створений за наявності політичної волі країн Європи та США. Його запуск матиме серйозні міжнародні наслідки, і всі учасники переговорного процесу наразі зважують цю можливість. Проте є надія, що трибунал буде створений, і ми побачимо результати його роботи", - сказав Одарюк.

За його словами, на початку цього року спеціальний трибунал для переслідування російських лідерів через Україну отримав підтримку європейських інституцій. Зокрема, оголосили групу міжнародних організацій, включаючи ЄС і Раду Європи, які працюють разом з Україною.

"Створення трибуналу стало б виходом, бо хоча Гаазький суд може переслідувати росіян за геноцид, воєнні злочини та злочини проти людства, він не може переслідувати росіян за організацію самого вторгнення", - зазначив суддя.

Він висловив впевненість, що, якщо буде політична воля, правові механізми затримання та передачі засуджених для відбування покарання до України та запрацює Міжнародний трибунал, то винних вдасться покарати.

"Якщо на міжнародному рівні врешті почнуть цей процес, то я думаю вони його й завершать, доведуть до логічного кінця", - додав Одарюк.

Суддя також відповів, чи прискорило б створення такого механізму, якби Росія програла у війні.

"Тут варто розуміти, що означає програш війни Росії, оскільки кожна країна вкладає в це поняття своє власне бачення. Але цілком можливо що визнання поразки Росією у війні стало б каталізатором прискорення процесів створення, функціонування Спеціального трибуналу, початку функціонування компенсаційних заходів для потерпілих від злочинів російської агресії", - зазначив він.