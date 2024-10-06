Трибунал для Путина и его соратников: посол назвал самый перспективный формат создания

Формат создания спецтрибунала на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы является наиболее перспективным. Его планируют разрабатывать и дальше.

Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич, пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"Действительно, мы пришли к выводу, что формат создания трибунала на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы является наиболее перспективным и таким, которому нужно следовать, и собственно который нужно разрабатывать в дальнейшем", - сказал он.

Потому, по словам посла, встреча Core Group продолжает работать.

"И у нас еще будут обязательно встречи в этом году и до конца года. И потом, конечно, мы будем работать дальше над проектами учредительных документов, в частности, для трибунала. Так что работа ведется”, - отметил Кориневич.

По его словам, встреча Core Group по созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины, которая прошла в сентябре в Вене "была положительной, и это в целом общая оценка всех, кто принимал участие во встрече".

В то же время, по его данным, вопрос того, каким образом должны избираться судьи, как будет формироваться судейский корпус, обсуждаются.

"Эти вопросы будут заложены в учредительные документы, в частности, в устав трибунала. И как раз над разработкой соответствующих документов сейчас, в частности, мы тоже работаем", - резюмировал посол.