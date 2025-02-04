В Совете Европы заявили о значительном прогрессе в создании спецтрибунала для России

В Брюсселе 4 февраля состоялось 13-е заседание Основной группы, которая работает над созданием специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины. Есть существенный прогресс в этом процессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

На 13-м заседании международной Ключевой группы старших юридических экспертов были заложены правовые основы специального трибунала, в частности ключевые элементы его устава.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе на пресс-конференции по итогам заседания заявил о "существенном прогрессе" в создании трибунала, "который будет иметь значительное влияние на народ Украины в течение следующих поколений".

"Сегодня мы стали свидетелями важного прогресса, который будет иметь значительное влияние на народ Украины в течение следующих поколений. Однако, тяжелая работа только начинается. Мы не остановимся до тех пор, пока Россия не понесет полной ответственности и правосудие не восторжествует", - отметил Берсе.