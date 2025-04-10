Несбыточная мечта? Судья оценил шансы создания трибунала для России
Международный трибунал над российскими военными преступниками может быть создан при наличии политической воли стран Европы и США. Однако его запуск будет иметь серьезные международные последствия.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил судья и заместитель главы Ирпенского городского суда Михаил Одарюк.
"Многие наши граждане не могли подумать, что 24 февраля 2022 года начнется полномасштабная война с Россией. Международный трибунал может быть создан при наличии политической воли стран Европы и США. Его запуск будет иметь серьезные международные последствия, и все участники переговорного процесса сейчас взвешивают эту возможность. Однако есть надежда, что трибунал будет создан, и мы увидим результаты его работы", - сказал Одарюк.
По его словам, в начале этого года специальный трибунал для преследования российских лидеров через Украину получил поддержку европейских институтов. В частности, объявили группу международных организаций, включая ЕС и Совет Европы, которые работают вместе с Украиной.
"Создание трибунала стало бы выходом, потому что хотя Гаагский суд может преследовать россиян за геноцид, военные преступления и преступления против человечества, он не может преследовать россиян за организацию самого вторжения", - отметил судья.
Он выразил уверенность, что, если будет политическая воля, правовые механизмы задержания и передачи осужденных для отбывания наказания в Украину и заработает Международный трибунал, то виновных удастся наказать.
"Если на международном уровне наконец начнут этот процесс, то я думаю они его и завершат, доведут до логического конца", - добавил Одарюк.
Судья также ответил, ускорило бы создание такого механизма, если бы Россия проиграла в войне.
"Здесь стоит понимать, что означает проигрыш войны России, поскольку каждая страна вкладывает в это понятие свое собственное видение. Но вполне возможно, что признание поражения Россией в войне стало бы катализатором ускорения процессов создания, функционирования Специального трибунала, начала функционирования компенсационных мер для пострадавших от преступлений российской агрессии", - отметил он.
Спецтрибунал для России
Напомним, ранее сообщалось, что спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина и его соратников с большой вероятностью будет создан до конца 2024 года. Однако этого не произошло.
Посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич назвал самый перспективный формат создания трибунала.
В то же время генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил о значительном прогрессе в вопросе создания спецтрибунала для России.
При этом заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая в интервью РБК-Украина отмечала, что в 2025-м году спецтрибунал над Россией еще не заработает.
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