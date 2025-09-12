Будет ли Кипр замораживать российские активы: ответ посла

Кипр не будет принимать самостоятельных решений по замораживанию российских активов, а будет действовать в рамках консенсуса ЕС. Принятие такого решения требует единодушного согласия всех стран-членов.

Об этом заявил посол Кипра в Украине Михалис Фирилас во время общения с журналистами в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина .

"Что касается замораживания российских активов, Кипр не будет действовать самостоятельно, а будет следовать консенсусу ЕС. Любое решение о замораживании активов потребует единодушного согласия ЕС, что является сложным. Некоторые страны-члены ЕС направили ограниченные средства на оборону, но это часто требует решений на национальном уровне и изменений в банковском законодательстве", - пояснил Фирилас.

По его словам, крупные страны ЕС имеют значительно больше российских активов, чем Кипр.

"Кипр попадает в заголовки, потому что его легче указать как цель, но основная часть российских денег находится в других местах", - отметил он.

Стоит отметить, что Фирилас во время общения с журналистами отметил, что объем российских денег на Кипре значительно уменьшился. По его мнению, это произошло по двум причинам.

"Президент России (Владимир Путин, - ред.) требовал возврата средств, и часть из них переместилась в Турцию, а также Кипр усилил меры против отмывания денег, тесно сотрудничая с США, в частности через офис ФБР на Кипре, и с ЕС. Хотя проблема не исчезла полностью, российское финансовое присутствие на Кипре значительно сократилось, и Кипр поддерживает позицию ЕС по Украине", - отметил он