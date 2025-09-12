Будет ли Кипр замораживать российские активы: ответ посла
Кипр не будет принимать самостоятельных решений по замораживанию российских активов, а будет действовать в рамках консенсуса ЕС. Принятие такого решения требует единодушного согласия всех стран-членов.
Об этом заявил посол Кипра в Украине Михалис Фирилас во время общения с журналистами в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.
"Что касается замораживания российских активов, Кипр не будет действовать самостоятельно, а будет следовать консенсусу ЕС. Любое решение о замораживании активов потребует единодушного согласия ЕС, что является сложным. Некоторые страны-члены ЕС направили ограниченные средства на оборону, но это часто требует решений на национальном уровне и изменений в банковском законодательстве", - пояснил Фирилас.
По его словам, крупные страны ЕС имеют значительно больше российских активов, чем Кипр.
"Кипр попадает в заголовки, потому что его легче указать как цель, но основная часть российских денег находится в других местах", - отметил он.
Стоит отметить, что Фирилас во время общения с журналистами отметил, что объем российских денег на Кипре значительно уменьшился. По его мнению, это произошло по двум причинам.
"Президент России (Владимир Путин, - ред.) требовал возврата средств, и часть из них переместилась в Турцию, а также Кипр усилил меры против отмывания денег, тесно сотрудничая с США, в частности через офис ФБР на Кипре, и с ЕС. Хотя проблема не исчезла полностью, российское финансовое присутствие на Кипре значительно сократилось, и Кипр поддерживает позицию ЕС по Украине", - отметил он
Замораживание активов РФ
С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны начали блокировать российские активы. Украинские чиновники надеются, что эти средства впоследствии будут переданы Украине.
Ранее СМИ писали, что Европейская комиссия разрабатывает механизм, который позволит перевести почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов на восстановление Украины после войны.
Пока же Брюссель проверяет готовность национальных правительств к переводу этих средств в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести Украине дополнительную прибыль и усилить давление на Россию.
Сторонники такого подхода рассматривают его как шаг к возможному изъятию активов и передачи их Украине как наказание за отказ Москвы выплатить компенсацию после завершения войны.
Заметим, что президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Европейский Союз не может конфисковать замороженные активы Российской Федерации из-за отсутствия правовой базы.