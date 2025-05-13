Макрон объяснил, почему ЕС не конфискует замороженные активы РФ и назвал важный нюанс

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для TF1.

"У нас нет "правовой базы" для использования этих активов", - сказал Макрон журналистам на вопрос о конфискации замороженных российских активов.

В то же время он заявил, что в будущем "важно не дать России их вернуть в случае распада общего на Западе санкционного режима".

Замороженные активы России

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году западные страны заморозили примерно 300 миллиардов долларов активов Центрального банка Российской Федерации. Основная часть этих средств размещается в Европейском Союзе, в частности в бельгийском финансовом центре Euroclear. Другие активы находятся в США, Японии и государствах "Группы семи".

Эти средства и в дальнейшем остаются замороженными, а страны G7 неоднократно подчеркивали, что они не будут разблокированы, пока Россия не компенсирует ущерб, нанесенный Украине. В то же время Европейский Союз уже начал использовать доходы, полученные от этих активов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уже Украина получила 1.13 млрд долларов в рамках программы ERA. Средства были обеспечены за счет прибыли от замороженных активов.

А Бельгия заявила, что готова помочь в создании международной коалиции для удержания замороженных российских активов.