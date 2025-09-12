Чи буде Кіпр заморожувати російські активи: відповідь посла
Кіпр не ухвалюватиме самостійних рішень щодо заморожування російських активів, а діятиме у межах консенсусу ЄС. Ухвалення такого рішення потребує одностайної згоди усіх країн-членів.
Про це заявив посол Кіпру в Україні Міхаліс Фірілас під час спілкування з журналістами у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.
"Щодо заморожування російських активів, Кіпр не діятиме самостійно, а слідуватиме консенсусу ЄС. Будь-яке рішення про заморожування активів потребуватиме одностайної згоди ЄС, що є складним. Деякі країни-члени ЄС спрямували обмежені кошти на оборону, але це часто вимагає рішень на національному рівні та змін у банківському законодавстві", - пояснив Фірілас.
За його словами, великі країни ЄС мають значно більше російських активів, ніж Кіпр.
"Кіпр потрапляє в заголовки, тому що його легше вказати як ціль, але основна частина російських грошей перебуває в інших місцях", - зазначив він.
Варто зазначити, що Фірілас під час спілкування з журналістами зауважив, що обсяг російських грошей на Кіпрі значно зменшився. На його думку, це відбулось з двох причин.
"Президент Росії (Володимир Путін, - ред.) вимагав повернення коштів, і частина з них перемістилася до Туреччини, а також Кіпр посилив заходи проти відмивання грошей, тісно співпрацюючи зі США, зокрема через офіс ФБР на Кіпрі, та з ЄС. Хоча проблема не зникла повністю, російська фінансова присутність на Кіпрі значно скоротилася, і Кіпр підтримує позицію ЄС щодо України", - зауважив він
Заморожування активів РФ
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни почали блокувати російські активи. Українські чиновники сподіваються, що ці кошти згодом буде передано Україні.
Раніше ЗМІ писали, що Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить переказати майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України після війни.
Наразі ж Брюссель перевіряє готовність національних урядів до переведення цих коштів у більш ризиковані інвестиції, що могли б принести Україні додатковий прибуток та посилити тиск на Росію.
Прихильники такого підходу розглядають його як крок до можливого вилучення активів та передачі їх Україні як покарання за відмову Москви виплатити компенсацію після завершення війни.
Зауважимо, що президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що Європейський Союз не може конфіскувати заморожені активи Російської Федерації через відсутність правової бази.