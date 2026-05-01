"Туапсе 4.0": у "Мадяра" заявили о снижении мощностей НПЗ после новой атаки

Что заявил "Мадяр"

Сегодня утром командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о новом ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу.

"Туапсе по-чернобаевски, 4.0 Римейк четвертый: каждую неделю мы с друзьями едем в Туапсе. Улица Нефтяников, наливайка номер 24... (т/с "С легким прилетом!"). Вот и тепленькая пошла, А5", - написал "Мадяр" в Facebook.

Комментарий пресс-секретаря СБС

Как рассказала пресс-секретарь Ольга Мельошина, подразделения СБС действуют во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Она отметила, что детали операции пока не раскрываются, ожидается официальное подтверждение от Генерального штаба.

"Нефтеперерабатывающий завод имел мощность 12 миллионов тонн нефти в год. Но четвертый визит, мне кажется, немножко уменьшил эту мощность, и мы будем делать все, чтобы соответствующая мощность противника только снижалась", - сказала Мельошина.

Она подчеркнула, что удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ являются легитимными целями, поскольку они обеспечивают финансирование российской армии.

"Силы беспилотных систем работают исключительно по объектам, связанным с войском противника... переработка, нефтепереработка является источником финансирования армии противника", - отметила спикер СБС.

По ее словам, такие удары имеют не только экономический, но и психологический эффект, ведь ухудшают представление о безопасности глубокого тыла РФ.

"Если раньше 1500 или 2000 километров от государственной границы страна для России был безопасным тылом, то сегодня ситуация меняется", - сказала пресс-секретарь.

Мелешина также сообщила, что за апрель итоговые данные еще уточняются, однако по оценкам аналитиков, российские мощности по нефтепереработке могли снизиться на 20-30%.

Отдельно она отметила, что эффективность таких операций связана с поражением российской системы ПВО.

"За зиму и начало весны нашим подразделениям удалось уничтожить более 100 систем ЗРК", - добавила пресс-секретарь.

Что происходит в Туапсе сегодня

В сети распространяются фото, на которых видно густой черный дым над Туапсе после очередной атаки по местному нефтеперерабатывающему заводу.

По данным местных пабликов, в городе вспыхнул сильный пожар, также сообщается о перебоях с электроснабжением.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев никак не прокомментировал новый пожар в Туапсе. Вместо этого он поздравил жителей региона "с началом майских праздников".