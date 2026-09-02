В Ивано-Франковской области произошло землетрясение
В Ивано-Франковской области в Надвирнянском районе произошло землетрясение магнитудой 1,8 по шкале Рихтера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Детали подземных толчков
Землетрясение зарегистрировали 2 сентября 2026 в 15:00:14.
Его эпицентр находился на территории Пасечнянского территориального общества в Надворнянском районе Ивано-Франковской области на глубине 6 км.
Географические координаты источника толчков: 48,56 с. ш., 24,45 в. д.
Фото: эпицентр землетрясения в Ивано-Франковской области (google.com/maps)
По классификации сейсмологов это землетрясение относится к неощутимым.
Контекст и предыдущие случаи
Главный центр специального контроля призывает граждан, которые могли ощутить колебания, оставить сообщение на официальном сайте учреждения.
Это необходимо специалистам для уточнения энергетических параметров подземных толчков
Сейсмическая активность в Украине
Напомним, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки в западных регионах Украины. Обычно эти землетрясения имеют небольшую магнитуду и относятся к классу неощутимых.
В частности, ранее подземные толчки фиксировались в других областях.
В конце августа 2026 года в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 1,7. Эпицентр находится в Раховской общине.
В июне 2025 года в Закарпатской области зафиксировали два землетрясения подряд. Тогда толчки тоже были неощутимы для местных жителей.
В августе 2023 года сейсмологи зафиксировали землетрясение на Буковине. Подземный толчок произошел в районе села Балковцы Черновицкой области.