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В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

21:32 02.09.2026 Ср
2 мин
Эпицентр был зафиксирован на глубине шести километров
aimg Сергей Козачук
В Ивано-Франковской области произошло землетрясение Фото: в Украине зафиксировали землетрясение (Getty Images)
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В Ивано-Франковской области в Надвирнянском районе произошло землетрясение магнитудой 1,8 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Детали подземных толчков

Землетрясение зарегистрировали 2 сентября 2026 в 15:00:14.

Его эпицентр находился на территории Пасечнянского территориального общества в Надворнянском районе Ивано-Франковской области на глубине 6 км.

Географические координаты источника толчков: 48,56 с. ш., 24,45 в. д.

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Фото: эпицентр землетрясения в Ивано-Франковской области (google.com/maps)

По классификации сейсмологов это землетрясение относится к неощутимым.

Контекст и предыдущие случаи

Главный центр специального контроля призывает граждан, которые могли ощутить колебания, оставить сообщение на официальном сайте учреждения.

Это необходимо специалистам для уточнения энергетических параметров подземных толчков

Сейсмическая активность в Украине

Напомним, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки в западных регионах Украины. Обычно эти землетрясения имеют небольшую магнитуду и относятся к классу неощутимых.

В частности, ранее подземные толчки фиксировались в других областях.

В конце августа 2026 года в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 1,7. Эпицентр находится в Раховской общине.

В июне 2025 года в Закарпатской области зафиксировали два землетрясения подряд. Тогда толчки тоже были неощутимы для местных жителей.

В августе 2023 года сейсмологи зафиксировали землетрясение на Буковине. Подземный толчок произошел в районе села Балковцы Черновицкой области.

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