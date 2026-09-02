В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

В Ивано-Франковской области в Надвирнянском районе произошло землетрясение магнитудой 1,8 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля .

Это необходимо специалистам для уточнения энергетических параметров подземных толчков

Главный центр специального контроля призывает граждан, которые могли ощутить колебания, оставить сообщение на официальном сайте учреждения.

По классификации сейсмологов это землетрясение относится к неощутимым.

Географические координаты источника толчков: 48,56 с. ш., 24,45 в. д.

Его эпицентр находился на территории Пасечнянского территориального общества в Надворнянском районе Ивано-Франковской области на глубине 6 км.

Сейсмическая активность в Украине

Напомним, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки в западных регионах Украины. Обычно эти землетрясения имеют небольшую магнитуду и относятся к классу неощутимых.

В частности, ранее подземные толчки фиксировались в других областях.

В конце августа 2026 года в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 1,7. Эпицентр находится в Раховской общине.

В июне 2025 года в Закарпатской области зафиксировали два землетрясения подряд. Тогда толчки тоже были неощутимы для местных жителей.

В августе 2023 года сейсмологи зафиксировали землетрясение на Буковине. Подземный толчок произошел в районе села Балковцы Черновицкой области.