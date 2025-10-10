Львов еще несколько недель не сможет дать отопление, но уже начинает "репетиции" блэкаутов
Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о начале масштабного тестирования городской инфраструктуры на случай отключений электроэнергии. Тестирование охватит альтернативные источники питания, системы водоснабжения, электричества, газа и работу общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявлением Садового во время брифинга.
Во Львове начинают тестирование инфраструктуры
"Зима может быть сложной. Сегодняшняя ночь в Киеве это в очередной раз доказала. Завтра переводим Львов в режим тестирования. Делаем это каждый год, но впервые одновременно по всему городу", - отметил мэр Львова.
Тестируют все критические системы
Во время тестирования отключат светофоры от основного питания, переведут их на альтернативное. Также будут проверять твердотопливные котлы в школах и больницах, дизель-генераторы, работу общественного транспорта и системы связи.
Отопительный сезон пока не стартует
По словам Садового, в ближайшие недели отопление в городе подавать не будут.
"Что касается отопления - действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такая, что ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Лимит газа на октябрь - 8 млн м³, а для полноценного старта отопительного сезона нужно еще 10 млн м³. Нужно немного переждать, чтобы зимой тепло таки было", - пояснил мэр.
Город призывает львовян подготовиться
Городские власти советуют жителям организовать альтернативные источники тепла и быть готовыми к возможным ограничениям электроснабжения. Тепло пока подали только по заявкам в школы, садики и больницы.
"Пока все система города в рабочем состоянии", - подчеркнул Садовый.
Российские атаки на энергоносители Украины
В ночь на 10 октября Россия осуществила массированную атаку на энергоносители Украины. В результате атаки обесточивание есть в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, а также в Днепропетровской области. Восстановительные работы ведутся в Запорожье, Кировоградской и Херсонской областях.
В частности, левый берег Киева в результате атаки остался без света и воды. Подразделения ДТЭК, НЭК "Укрэнерго", КП "Киевтеплоэнерго" и другие оперативно развернули штаб для восстановления. Специалисты будут работать круглосуточно столько, сколько нужно для полного восстановления.
Из-за перебоев в водоснабжении в некоторых районах работают бюветы, подключенные к генераторам. Воду также подвозят в медицинские учреждения, которые оснащены автономными источниками питания. Городские власти отмечают, что ситуацию стабилизируют в кратчайшие сроки.