В Киеве все службы привлечены к восстановлению поставок света и воды после массированной атаки, - КГГА
Все профильные службы привлечены к восстановлению поставок света и воды, чтобы ликвидировать последствия ночных обстрелов в максимально сжатые сроки.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время прямого включения на телеканале "Киев".
"Сегодня ночью состоялся массированный обстрел объектов критической инфраструктуры города. Поэтому имеем перебои в системах энерго- и водоснабжения. Подразделения ДТЭК, НЭК "Укрэнерго", КП "Киевтеплоэнерго" и другие оперативно развернули штаб для восстановления. В целом мы используем те наработки, которые разработаны именно для таких случаев. Специалисты будут работать круглосуточно - столько, сколько нужно времени для полного восстановления. Надеемся, что в ближайшее время сможем стабилизировать ситуацию", - рассказал Петр Пантелеев.
Он отметил, что в районах, где есть проблемы с водоснабжением, будут работать бюветы, которые подключили к генераторам. Кроме того, воду подвозят в медицинские учреждения.
"Столичная система водоснабжения слишком сложная и мощная, чтобы работать на генераторах. Впрочем, в районах, где есть проблемы с водоснабжением, будут работать бюветные комплексы, подключенные к генераторам. Там можно будет набирать воду, пока штатная ситуация с централизованным снабжением воды не нормализуется. Также воду подвозят в учреждения здравоохранения, которые, к тому же, оснащены генераторами", - отметил заместитель председателя КГГА.
Информация о ликвидации последствий вражеской атаки оперативно обновляется по ссылке.
Напомним, после массированного обстрела в ночь с 9 на 10 октября весь левый берег столицы на несколько часов остался без энергоснабжения, по всему городу - перебои со светом и водой.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, из-за обстрелов в столице пострадали 12 человек.