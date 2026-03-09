В очереди стоять не придется: в "Резерв+" добавили запись на визит в ТЦК

Украинцы теперь могут записаться на визит в территориальные центры комплектования при помощи приложения "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, электронная очередь в "Резерв+" дает возможность:

выбирать удобную дату и время визита по несколько кликов в смартфоне;

не стоять в очередях;

видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи;

отменить запись или оставить отзыв;

получать напоминания в виде push-уведомлений.

Также благодаря такой функции работники ТЦК и СП смогут лучше планировать работу, поскольку все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится организованнее и прозрачнее.

В Минобороны обратили внимание, что у записи через "Резерв+" такая ​​же юридическая сила, как у записи через сайт электронной очереди.