У черзі стояти не доведеться: у "Резерв+" додали запис на візит до ТЦК

Українці тепер можуть записатися на візит до територіальних центрів комплектування за допомогою застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Міністерства оборони України.

Як зазначили у відомстві, електронна черга в "Резерв+" дає можливість:

обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні;

не стояти в чергах;

бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису;

скасувати запис або залишити відгук;

отримувати нагадування у вигляді push-повідомлень.

Також завдяки такій функції працівники ТЦК і СП зможуть краще планувати роботу, оскільки всі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.

У Міноборони звернули увагу, що запис через "Резерв+" має таку саму юридичну силу, як запис через сайт електронної черги.