Головна » Життя » Зміни

У черзі стояти не доведеться: у "Резерв+" додали запис на візит до ТЦК

18:50 09.03.2026 Пн
2 хв
Тепер візити до ТЦК можна буде запланувати заздалегідь
aimg Іван Носальський
У черзі стояти не доведеться: у "Резерв+" додали запис на візит до ТЦК Ілюстративне фото: у "Резерв+" додали електронну чергу до ТЦК (facebook.com/yuliabartle)

Українці тепер можуть записатися на візит до територіальних центрів комплектування за допомогою застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Міністерства оборони України.

Читайте також: Не тільки для роботодавця. Що потрібно зробити, щоб вам дали бронь від мобілізації

Як зазначили у відомстві, електронна черга в "Резерв+" дає можливість:

  • обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні;
  • не стояти в чергах;
  • бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису;
  • скасувати запис або залишити відгук;
  • отримувати нагадування у вигляді push-повідомлень.

Також завдяки такій функції працівники ТЦК і СП зможуть краще планувати роботу, оскільки всі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.

У Міноборони звернули увагу, що запис через "Резерв+" має таку саму юридичну силу, як запис через сайт електронної черги.

Нова позначка в "Резерв+"

Нагадаємо, раніше в застосунку "Резерв+" в електронному військово-обліковому документі в деяких українців з'явилася позначка "ВЗВ-999".

Як пояснили в Київському обласному ТЦК і СП, поява позначки "ВЗВ-999" є частиною оновлення військового обліку. Ця військово-облікова спеціальність присвоюється особам, які не проходили військову службу, навчання або збори та не мають попередньої підготовки.

Дані мають суто обліковий характер і необхідні державі для оцінки мобілізаційного ресурсу, який у разі призову потребуватиме проходження базової загальновійськової підготовки.

