У Чорнобильській зоні нова пожежа, поліція затримала палія

У Чорнобильській зоні відчуження 13 квітня, близько 14-ї години, сталася нова пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.

Це вже третій осередок вогню у зоні відчуження.

Працівники відділу поліції зони Чорнобильської АЕС спільно з колегами Іванківського відділення встановили палія. Ним виявився 37-річний житель.

Як з’ясувалось, чоловік за місцем проживання спалював сміття, потім рештки тліючого багаття завантажив на возик, вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося загорання сухостою.

Коли зловмисник повернувся на те місце, то побачив, що вогонь перекинувся далі, однак він не зателефонував ні рятувальникам, ні поліції, а намагався самотужки погасити вогонь.

Вітром перекинуло вогонь на територію лісу, а далі у зону відчуження, де сталася масштабна пожежа.

Чоловікові загрожує штраф від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, але пізніше поширився на територію майже 100 га.

За інформацією директора Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненка, пожежа в Чорнобильській зоні знаходиться за два кілометри від сховищ з високоактивними радіоактивними відходами. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, в Чорнобильській зоні існують три таких сховища, і всі вони знаходяться на безпечній відстані від пожежі.

Як відомо, 13 квітня Рада посилила відповідальність за забруднення повітря і спалювання сухої трави.

Додамо, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України закликає українців не спалювати суху рослинність.