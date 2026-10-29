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Черновцы будут с водой даже в блэкаут: водоканал разработал четыре сценария работы

12:08 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Черновцы будут с водой даже в блэкаут: водоканал разработал четыре сценария работы Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Жители Черновцов не останутся без воды даже во время блэкаута. Коммунальщики уже разработали потенциальные сценарии работы - на случай отключений света разной продолжительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Черновицкого городского совета (ЧГС) в Facebook.

Из скольких источников водозабора подается вода

Генеральный директор КП "Черновцыводоканал" Иван Рус рассказал во время пресс-конференции, что водоснабжение в городе не остановится даже при условии полного блекаута.

Он объяснил, что вода будет подаваться в дома черновчан благодаря:

  • четырем источникам водозабора;
  • сформированным специалистами алгоритмам действий.

Какие сценарии работы без электроэнергии разработало КП

Сообщается, что на случай длительного отсутствия электроэнергии коммунальное предприятие разработало сценарии работы:

  • на 1 день;
  • на 3 дня;
  • на 7 дней;
  • на 14 дней.

Черновцы будут с водой даже в блэкаут: водоканал разработал четыре сценария работыГлава КП "Черновцыводоканал" Иван Рус во время пресс-конференции (фото: facebook.com/cvcouncil)

Так, если света не будет в течение суток, водоснабжение в городе будет, хотя:

  • на верхних этажах может снизиться давление;
  • вода может исчезнуть спустя некоторое время.

После трех суток и дольше могут ввести графики подачи воды.

"О них мы сообщим заранее", - уточнили в Черновицком городском совете.

Если город останется без электричества на 7-14 дней - графики будут неизбежны (из-за неопределенности с запасами топлива).

При этом - в случае длительного отсутствия света - для микрорайонов, где временно не будет воды, водоканал организует подвоз питьевой воды:

  • собственными цистернами;
  • с привлечением частных предпринимателей.

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Готовы ли коммунальщики к аварийным отключениям света

Жителям и гостям города рассказали, что для критических потребностей:

  • уже привлекли 2 МВт генераторной мощности;
  • подключают еще 1 МВт;
  • используют солнечную станцию на 150 кВт (которую до конца года планируют расширить еще на 0,6 МВт).

"Недавнее аварийное отключение света доказало готовность коммунальщиков", - подчеркнули в Черновицком городском совете.

Уточняется, что водоканал при этом:

  • перешел на генераторы за считанные минуты;
  • удержал воду в сети.

"Сейчас специалисты решают вопрос питания для 22 станций подкачки, чтобы во время отключений вода доходила и на верхние этажи", - подытожили в пресс-службе городского совета.

Напомним, ранее мы рассказывали, как подготовить дом к холодам и зиме во время войны (что советуют в ГСЧС).

Тем временем в Госводагентстве объяснили, может ли маловодье в Украине стать долгосрочной проблемой.

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