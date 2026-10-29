Черновцы будут с водой даже в блэкаут: водоканал разработал четыре сценария работы
Жители Черновцов не останутся без воды даже во время блэкаута. Коммунальщики уже разработали потенциальные сценарии работы - на случай отключений света разной продолжительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Черновицкого городского совета (ЧГС) в Facebook.
Из скольких источников водозабора подается вода
Генеральный директор КП "Черновцыводоканал" Иван Рус рассказал во время пресс-конференции, что водоснабжение в городе не остановится даже при условии полного блекаута.
Он объяснил, что вода будет подаваться в дома черновчан благодаря:
- четырем источникам водозабора;
- сформированным специалистами алгоритмам действий.
Какие сценарии работы без электроэнергии разработало КП
Сообщается, что на случай длительного отсутствия электроэнергии коммунальное предприятие разработало сценарии работы:
- на 1 день;
- на 3 дня;
- на 7 дней;
- на 14 дней.
Глава КП "Черновцыводоканал" Иван Рус во время пресс-конференции (фото: facebook.com/cvcouncil)
Так, если света не будет в течение суток, водоснабжение в городе будет, хотя:
- на верхних этажах может снизиться давление;
- вода может исчезнуть спустя некоторое время.
После трех суток и дольше могут ввести графики подачи воды.
"О них мы сообщим заранее", - уточнили в Черновицком городском совете.
Если город останется без электричества на 7-14 дней - графики будут неизбежны (из-за неопределенности с запасами топлива).
При этом - в случае длительного отсутствия света - для микрорайонов, где временно не будет воды, водоканал организует подвоз питьевой воды:
- собственными цистернами;
- с привлечением частных предпринимателей.
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Готовы ли коммунальщики к аварийным отключениям света
Жителям и гостям города рассказали, что для критических потребностей:
- уже привлекли 2 МВт генераторной мощности;
- подключают еще 1 МВт;
- используют солнечную станцию на 150 кВт (которую до конца года планируют расширить еще на 0,6 МВт).
"Недавнее аварийное отключение света доказало готовность коммунальщиков", - подчеркнули в Черновицком городском совете.
Уточняется, что водоканал при этом:
- перешел на генераторы за считанные минуты;
- удержал воду в сети.
"Сейчас специалисты решают вопрос питания для 22 станций подкачки, чтобы во время отключений вода доходила и на верхние этажи", - подытожили в пресс-службе городского совета.
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