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Чернівці будуть з водою навіть у блекаут: водоканал розробив чотири сценарії роботи

12:08 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Чернівці будуть з водою навіть у блекаут: водоканал розробив чотири сценарії роботи Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Мешканці Чернівців не залишаться без води навіть під час блекауту. Комунальники вже розробили потенційні сценарії роботи - на випадок відключень світла різної тривалості.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Чернівецької міської ради (ЧМР) у Facebook.

Зі скількох джерел водозабору подається вода

Генеральний директор КП "Чернівціводоканал" Іван Рус розповів під час пресконференції, що водопостачання в місті не зупиниться навіть за умов повного блекауту.

Він пояснив, що вода буде подаватись у домівки чернівчан завдяки:

  • чотирьом джерелам водозабору;
  • сформованим спеціалістами алгоритмам дій.

Які сценарії роботи без електроенергії розробило КП

Повідомляється, що на випадок тривалої відсутності електроенергії комунальне підприємство розробило сценарії роботи:

  • на 1 день;
  • на 3 дні;
  • на 7 днів;
  • на 14 днів.

Чернівці будуть з водою навіть у блекаут: водоканал розробив чотири сценарії роботиОчільник КП "Чернівціводоканал" Іван Рус під час пресконференції (фото: facebook.com/cvcouncil)

Так, якщо світла не буде впродовж доби, водопостачання в місті буде, хоча:

  • на верхніх поверхах може знизитися тиск;
  • вода може зникнути через деякий час.

Після трьох діб і довше можуть запровадити графіки подачі води.

"Про них ми повідомимо заздалегідь", - уточнили в Чернівецькій міській раді.

Якщо місто залишиться без електрики на 7-14 днів - графіки будуть неминучими (через невизначеність із запасами пального).

При цьому - в разі тривалої відсутності світла - для мікрорайонів, де тимчасово не буде води, водоканал організує підвіз питної води:

  • власними цистернами;
  • із залученням приватних підприємців.

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Чи готові комунальники до аварійних вимкнень світла

Мешканцям і гостям міста розповіли, що для критичних потреб:

  • вже залучили 2 МВт генераторної потужності;
  • підключають ще 1 МВт;
  • використовують сонячну станцію на 150 кВт (яку до кінця року планують розширити ще на 0,6 МВт).

"Нещодавнє аварійне вимкнення світла довело готовність комунальників", - наголосили у Чернівецькій міській раді.

Уточнюється, що водоканал при цьому:

  • перейшов на генератори за лічені хвилини;
  • втримав воду в мережі.

"Зараз фахівці вирішують питання живлення для 22 станцій підкачки, щоб під час відключень вода доходила і на верхні поверхи", - підсумували у прес-службі міської ради.

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