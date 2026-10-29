Чернівці будуть з водою навіть у блекаут: водоканал розробив чотири сценарії роботи
Мешканці Чернівців не залишаться без води навіть під час блекауту. Комунальники вже розробили потенційні сценарії роботи - на випадок відключень світла різної тривалості.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Чернівецької міської ради (ЧМР) у Facebook.
Зі скількох джерел водозабору подається вода
Генеральний директор КП "Чернівціводоканал" Іван Рус розповів під час пресконференції, що водопостачання в місті не зупиниться навіть за умов повного блекауту.
Він пояснив, що вода буде подаватись у домівки чернівчан завдяки:
- чотирьом джерелам водозабору;
- сформованим спеціалістами алгоритмам дій.
Які сценарії роботи без електроенергії розробило КП
Повідомляється, що на випадок тривалої відсутності електроенергії комунальне підприємство розробило сценарії роботи:
- на 1 день;
- на 3 дні;
- на 7 днів;
- на 14 днів.
Очільник КП "Чернівціводоканал" Іван Рус під час пресконференції (фото: facebook.com/cvcouncil)
Так, якщо світла не буде впродовж доби, водопостачання в місті буде, хоча:
- на верхніх поверхах може знизитися тиск;
- вода може зникнути через деякий час.
Після трьох діб і довше можуть запровадити графіки подачі води.
"Про них ми повідомимо заздалегідь", - уточнили в Чернівецькій міській раді.
Якщо місто залишиться без електрики на 7-14 днів - графіки будуть неминучими (через невизначеність із запасами пального).
При цьому - в разі тривалої відсутності світла - для мікрорайонів, де тимчасово не буде води, водоканал організує підвіз питної води:
- власними цистернами;
- із залученням приватних підприємців.
Читайте також: Чи можна пити воду з крана: пояснення "Київводоканалу" про ситуацію в столиці
Чи готові комунальники до аварійних вимкнень світла
Мешканцям і гостям міста розповіли, що для критичних потреб:
- вже залучили 2 МВт генераторної потужності;
- підключають ще 1 МВт;
- використовують сонячну станцію на 150 кВт (яку до кінця року планують розширити ще на 0,6 МВт).
"Нещодавнє аварійне вимкнення світла довело готовність комунальників", - наголосили у Чернівецькій міській раді.
Уточнюється, що водоканал при цьому:
- перейшов на генератори за лічені хвилини;
- втримав воду в мережі.
"Зараз фахівці вирішують питання живлення для 22 станцій підкачки, щоб під час відключень вода доходила і на верхні поверхи", - підсумували у прес-службі міської ради.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготувати будинок до холодів і зими під час війни (що радять у ДСНС).
Тим часом у Держводагентстві пояснили, чи може маловоддя в Україні стати довгостроковою проблемою.
Читайте також, коли та як вирішили скоротити комендантську годину у Чернівецькій області.