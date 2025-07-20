Подземная опасность: сейсмолог объяснил, могут ли взрывы "разбудить" землетрясения в Украине

Почти за три с половиной года полномасштабной войны Россия нанесла сотни ракетных атак по Украине. Практически ежедневно на наших территориях взрываются тонны тротила, которые создают разрушительную шоковую волну, подобно сейсмической.

В интервью РБК-Украина расспросило доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гриня о том, могут ли взрывы провоцировать землетрясения.

Могут ли взрывы провоцировать землетрясения

В Украине за последние годы начали фиксировать больше землетрясений. В прошлом году их было 9, в этом году - уже около десятка. Последнее - 13 июля в Черновицкой области магнитудой 2,6.

"По Европе в целом в 2023-24 годах было больше землетрясений, чем в 2022 году. Наблюдения свидетельствуют, что уже в 2025-м их будет меньше. То есть идет волнообразная разгрузка - то больше, то меньше землетрясений. Соответственно, нарастания их количества нет", - добавил Гринь.

Он отметил, что прямой связи между взрывами и землетрясениями ученые не видят.

"Геологические объекты - это прежде всего, структуры с огромной массой, которая простирается на большую глубину. Поэтому, даже систематические взрывы тысяч тонн взрывчатки высвобождают слишком малую энергию для такой огромной массы, чтобы она ее куда-то сдвинула", - пояснил эксперт.

То, что увеличилось количество землетрясений в Украине, можно объяснить и тем, что у ученых появилось лучшее оборудование для их обнаружения.

"Раньше мелкие землетрясения упускались, потому что мы не имели аппаратуры, которая бы четко их фиксировала и позволяла установить бальность землетрясения и его координаты", - рассказал сейсмолог.

Незаметные, но опасные последствия от взрывов

По словам Гриня, взрыв 450-800 кг тротила создает шоковые сейсмические волны, которые влияют на здания в радиусе 250 метров так же, как землетрясение силой 6-8 баллов. При этом типичная советская застройка рассчитана на 5 баллов, а современная - на 6-7 баллов.

Гринь подчеркивает, что сейчас дома практически попадают в "локальные землетрясения" из-за взрывов и это может вызвать перегрузки.

"Происходят разрушительные процессы, но мы их не видим сразу. То есть дом целый, он стоит, хотя от его первоначального срока эксплуатации уже отминусовалось 25 лет, потому что произошло влияние разрушительной волны", - добавляет ученый.

Особую опасность представляет эффект накопления. Серия более слабых землетрясений или взрывов приводит к усталости конструкции. В результате это может завершиться появлением критической трещины или даже разрушением дома.