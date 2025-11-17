Чернышову избирают меру пресечения по делу "Мидас": что происходит в суде

17:27

Прокуратура просит для Алексея Чернышова избрать меру пресечения в виде двух месяцев ареста или альтернативу - 55 млн гривен.

Фото: зал ВАКС (Юлия Акимова, РБК-Украина)

17:00

Судебный процесс по избранию меры пресечения Чернышеву продолжается.

Фото: Алексей Чернышов в зале ВАКС (Юлия Акимова, РБК-Украина)

16:40

Перед заседанием Чернышев пообщался с корреспондентом РБК-Украина. Он отвечал на вопросы довольно бодро, часто - вопросом на вопрос.

На вопрос, узнает ли себя на пленках НАБУ, Чернышов ответил:

"Ну, давайте так. Я хочу спросить. Вы не знаете, кто такой "Че Гевара?".

Корреспондент РБК-Украина: "У нас есть подозрения, что это вы".

Экс-вице-ппремьер: "Ну, я Чернышов. Я вам так скажу".

Также он уклонился от прямого ответа на пленки, отметив:

"Я считаю, что мы должны исследовать, во-первых, тот контент, также физику тех пленок. На самом деле мои адвокаты уже предоставили соответствующие ходатайства, пока никто ничего не получил".

Чернышев добавил, что есть постепенно попадающие в медиа свидетели и аудиозаписи и подчеркнул необходимость "полной экспертизы всех диалогов, а не отрывков".

"Мы хотим получить все диалоги полностью, не вырванные из контекста, и убедиться, что речь идет именно о тех лицах", - сказал он журналистам.

Также Чернышев утверждает, что "не знаком" с ключевыми участниками дела "Мидас"

Бывший вице-премьер на вопрос РБК-Украина о знакомстве с лицами, фигурирующими по делу о коррупции в "Энергоатоме", в том числе с бизнесменами Тимуром Миндичем и Александром Цукерманом, сказал следующее:

"С большинством фигурантов я не знаком, не видел и не знаю. Нет контактов и не планирую общаться", - заявил Чернышов.

Он подчеркнул, что "в составе преступной организации его нет" и "не может быть", а подозрения по нему "основываются только на предположениях, которые сейчас анализируются следствием".

Какую меру пресечения для Чернышова просят прокуроры

11 ноября НАБУ объявило подозрение бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву в рамках расследования масштабной коррупционной схемы в энергетике, известной как операция "Мидас".

Антикоррупционное бюро и Специализированная прокуратура передали Чернышеву ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, участники организации, которую возглавлял бизнесмен Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), якобы передавали средства Чернышову, которого во внутреннем общении называли "Че Гевара".

В общем задокументирована передача экс-министру 1,2 млн долларов и около 100 тысяч евро - наличными, в офисе или медицинской клинике, принадлежавшей одному из соучастников.

Последнюю часть - 500 тысяч долларов якобы передали жене Чернышова после того, как сам бывший вице-премьер стал подозреваемым по другому делу.

Журналисты выяснили, что во время войны окружение Чернышова строило под Киевом по меньшей мере четыре больших дома по около тысячи квадратных метров каждый. Один из них, вероятно, предназначался Миндичу.

Более того, в САП рассказали, что Миндич и бывший помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир в телефонном разговоре обсуждали, как собрать деньги на залог за экс-вице-премьера.

Справка. Сейчас у Чернышова есть обязательства перед судом по другому делу (злоупотребление служебным положением, совершенное в составе группы лиц, а также в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере). Однако после избрания меры пресечения он вышел под залог в 120 миллионов гривен.

По операции "Мидас" ему же инкриминируют действия по ст. 368-5 УК (незаконное обогащение), которая предусматривает 5-10 лет лишения свободы и ограничение права занимать должности до 3 лет.

Операция "Мидас". Главное из расследования о коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ и САП сообщили о проведении масштабной операции "Мидас", направленной на разоблачение коррупционных схем в сфере энергетики. Национальное антикоррупционное бюро опубликовало пленки с разговорами фигурантов.

В рамках расследования прошли обыски в "Энергоатоме", у отстраненного министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича, соучредителя студии "Квартал 95".

По данным следствия, фигуранты организовали схему "откатов" размером 10-15% от государственных контрактов "Энергоатома". Миндич успел выехать за границу еще до проведения обысков.

В новом этапе расследования выяснилось, что часть средств от этих "откатов" поступала бывшему вице-премьеру, которого в материалах называют "Че Гевара". Источники РБК-Украина подтверждали, что речь идет об Алексее Чернышове.

В рамках дела подозрения получили ряд лиц, среди них:

Тимур Миндич ("Карлсон") - бизнесмен, совладелец студии "Квартал-95"

Игорь Миронюк ("Рокет") - экс-советник министра энергетики

Дмитрий Басов ("Тенор") - бывший исполнительный директор по безопасности "Энергоатома"

Александр Цукерман ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Решик"), Леся Устименко и Людмила Зорина входили в "бэк-офис" по легализации средств.

После раскрытия схемы правительство распустило наблюдательный совет "Энергоатома", а Галущенко временно отстранили. ВАКС уже избрал меры пресечения пока для большинства подозреваемых. Впрочем, Миндич и Цукерман находятся за границей.