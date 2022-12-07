В Чернигове вечером будут раздаваться выстрелы. В окрестностях города будут проходить учения

В Чернигове вечером будут проводить ночные стрельбы для наших воинов. Жителей города призывают сохранять спокойствие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Оперативного командования "Север".

"Сегодня с 16:30 до 20:00 будут производиться ночные стрельбы с использованием автоматического стрелкового оружия на полигоне на окраине города", - пишет пресс-служба командования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши воины провели учения у границы Беларуси и показали видео.

Тем временем в Чехии также начались учения военных под руководством чешской армии.

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