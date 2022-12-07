В Чернігові ввечері лунатимуть постріли. На околицях міста проходитимуть навчання

В Чернігові ввечері проводитимуть нічні стрільби для наших воїнів. Містян закликають зберігати спокій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Оперативного командування "Північ".

"Сьогодні з 16:30 до 20:00 будуть проводитися нічні стрільби з використанням автоматичної стрілецької зброї на полігоні на околиці міста", - пише пресслужба командування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші воїни провели навчання біля кордону Білорусі та показали відео.

Тим часом в Чехії також почались навчання військових під керівництвом чеської армії.

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