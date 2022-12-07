В Чернігові ввечері лунатимуть постріли. На околицях міста проходитимуть навчання
Фото: в Чернігові вночі лунатимуть постріли. На околицях міста проходитимуть навчання (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Чернігові ввечері проводитимуть нічні стрільби для наших воїнів. Містян закликають зберігати спокій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Оперативного командування "Північ".
"Сьогодні з 16:30 до 20:00 будуть проводитися нічні стрільби з використанням автоматичної стрілецької зброї на полігоні на околиці міста", - пише пресслужба командування.
Мешканців Чернігова закликають зберігати спокій.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші воїни провели навчання біля кордону Білорусі та показали відео.
Тим часом в Чехії також почались навчання військових під керівництвом чеської армії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.