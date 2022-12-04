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Украинские военные уже начали обучение в Чехии

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Чехия, Воскресенье 04 декабря 2022 18:19
Украинские военные уже начали обучение в Чехии Фото: в Чехии начались учения украинских военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Чехии уже начались учения украинских военных под руководством чешской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDNES.sz.

"Украинские солдаты уже проходят подготовку в военном округе Либава под руководством чешской армии", - подтвердил генерал Карел Ржехка, начальник Генерального штаба армии Чешской Республики.

Министерство не раскрывает точных цифр и времени прибытия солдат из соображений безопасности. Известно, что в предложении чешского правительства до конца следующего года должно состояться пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых могут принять участие до 800 украинских военнослужащих. Учения будут проходить до конца следующего года и задействуют до 4000 украинских солдат, а его стоимость оценивается примерно в 975 миллионов чешских крон.

"Подготовка украинских солдат – это огромный опыт для армии Чешской Республики. С одной стороны, у них будет свежая информация непосредственно с поля боя, а также они получат информацию о тактике и стратегии как украинских солдат, так и их противников", - сказала министр обороны Яна Чернохова по поводу учений.

Напомним, 9 ноября верхняя палата парламента Чехии поддержала инициативу по обучению украинских военных на территории государства.

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