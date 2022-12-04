Украинские военные уже начали обучение в Чехии

"Украинские солдаты уже проходят подготовку в военном округе Либава под руководством чешской армии", - подтвердил генерал Карел Ржехка, начальник Генерального штаба армии Чешской Республики.

Министерство не раскрывает точных цифр и времени прибытия солдат из соображений безопасности. Известно, что в предложении чешского правительства до конца следующего года должно состояться пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых могут принять участие до 800 украинских военнослужащих. Учения будут проходить до конца следующего года и задействуют до 4000 украинских солдат, а его стоимость оценивается примерно в 975 миллионов чешских крон.