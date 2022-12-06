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Украинские военные провели учения у границы Беларуси: видео тренировки

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Украина, Вторник 06 декабря 2022 19:55
Украинские военные провели учения у границы Беларуси: видео тренировки Фото: Украинские военные провели обучение у границы Беларуси (gettyimages)
Автор: РБК-Украина

По требованию командующего группировкой Сил и средств обороны Киева в приграничной зоне прошли общая штабная тренировка 120 бригады территориальной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Украины .

Бригада ТРО с подчиненными воинскими частями в полосе обороны провела совместную тренировку вблизи границы Беларуси. Вооруженные силы Украины показали видео учений.

Во время тренировки военные части усовершенствовали навыки взаимодействия между низшим и высшим штабами. Кроме того, были привлечены силы и средства, находящиеся в оперативном подчинении 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Напомним, в Чехии уже начались учения украинских военных под руководством чешской армии.

Ранее мы писали, что в Британии завершилась последняя серия учений ВСУ в этом году.

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