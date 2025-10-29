RU

В Чернигове враг второй раз подряд ударил по объекту критической инфраструктуры

Фото: в Чернигове враг второй раз подряд ударил по объекту критической инфраструктуры (t.me dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Утром в среду, 29 октября, в Чернигове был зафиксирован взрыв "Шахеда". Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в центральной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской МВА Дмитрия Брижинского и пресс-службу Черниговского городского совета.

По словам Брижинского, взрыв произошел в черте города, местных жителей призвали оставаться в укрытиях.

Впоследствии он уточнил, что мишенью врага стал именно объект критической инфраструктуры. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

В пресс-службе Черниговского городского совета добавили, что это уже вторая атака на тот же объект - предыдущий удар состоялся в ночь на 28 октября.

По состоянию на 8:30 сообщений о пострадавших не поступало, за медицинской помощью никто не обращался. На месте работают аварийные и спасательные службы.

 

Обстрел Чернигова и области

Российские войска почти ежедневно наносят удары по Черниговской области. Под прицелом оккупантов - объекты критической инфраструктуры и энергетическая система региона. В результате атак часто фиксируются повреждения энергообъектов.

Как сообщалось, 27 октября, россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Чернигову. В результате падения обломков ранения получили два человека.

В ночь на 21 октября захватчики нанесли комбинированный удар по области. В результате атаки было зафиксировано попадание в энергообъекты.

Еще ранее россияне повредили дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Черниговской области. После этого сам город а также часть региона были в блэкауте.

