В Чернигове враг второй раз подряд ударил по объекту критической инфраструктуры

По словам Брижинского, взрыв произошел в черте города, местных жителей призвали оставаться в укрытиях.

Впоследствии он уточнил, что мишенью врага стал именно объект критической инфраструктуры. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

В пресс-службе Черниговского городского совета добавили, что это уже вторая атака на тот же объект - предыдущий удар состоялся в ночь на 28 октября.

По состоянию на 8:30 сообщений о пострадавших не поступало, за медицинской помощью никто не обращался. На месте работают аварийные и спасательные службы.