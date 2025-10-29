У Чернігові ворог вдруге поспіль вдарив по об’єкту критичної інфраструктури

Вранці у середу, 29 жовтня, у Чернігові було зафіксовано вибух "Шахеда". Російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в центральній частині міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Чернігівської МВА Дмитра Брижинського та пресслужбу Чернігівської міської ради.
За словами Брижинського, вибух стався в межах міста, місцевих жителів закликали залишатися в укриттях.
Згодом він уточнив, що мішенню ворога став саме об’єкт критичної інфраструктури. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
У пресслужбі Чернігівської міської ради додали, що це вже друга атака на той самий об’єкт - попередній удар відбувся в ніч на 28 жовтня.
Станом на 8:30 повідомлень про постраждалих не надходило, за медичною допомогою ніхто не звертався. На місці працюють аварійні та рятувальні служби.
Російські війська майже щодня завдають ударів по Чернігівській області. Під прицілом окупантів - об’єкти критичної інфраструктури та енергетична система регіону. Внаслідок атак часто фіксуються пошкодження енергооб’єктів.
Так, 27 жовтня, росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Чернігову. Внаслідок падіння уламків поранення отримали двоє осіб.
В ніч на 21 жовтня загарбники завдали комбінованого удару по області. В результаті атаки було зафіксовано влучання в енергооб'єкти.
Ще раніше росіяни пошкодили дронами і ракетами об'єкти енергетичної інфраструктури в Чернігівській області. Після цього саме місто, а також частина регіону були у блекауті.