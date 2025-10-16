ua en ru
В Чернигове гремели взрывы, Россия атаковала одно из предприятий

Чернигов, Четверг 16 октября 2025 08:50
В Чернигове гремели взрывы, Россия атаковала одно из предприятий Фото: перед ударом было предупреждение об угрозе беспилотников (facebook com Сергей Крук)
Автор: Маловичко Юлия

Россия 16 октября атаковала Чернигов после сообщения об угрозе дронов, известно об атаке на одному из предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.

"Враг атаковал одно из предприятий города. Информация о пострадавших отсутствует", - написал Брижинский в четверг утром.

Перед атакой РФ мониторинговые каналы сообщали об угрозе беспилотников в городе, а медиа писали о взрывах.

Пока информации от спасателей или правоохранителей относительно удара по предприятию нет.

С начала этих суток в Черниговской области уже дважды объявляли воздушную тревогу.

Атаки РФ на Чернигов и область

Напомним, ночью 16 октября враг атаковал дронами Нежин в Черниговской области. Под обстрел попал один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом.

Представители власти сообщили о попадании дронов в два жилых дома Нежина, а также здание, где расположены магазин и отделение "Новой почты".

Накануне в Чернигове из-за падения беспилотника произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

Также сообщалось, что 15 октября российские войска ударили дронами "Ланцет" по автозаправкам в Чернигове и его пригороде.

Как известно, из-за предыдущих регулярных массированных ударов врага по Черниговщине в области продолжают действовать графики почасовых отключений света.

Однако энергосистема все равно готовится к зиме: продолжаются ремонтные и модернизационные работы, накапливаются запасы оборудования и усиливается защита критической инфраструктуры.

