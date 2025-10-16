ua en ru
У Чернігові гриміли вибухи, Росія атакувала одне з підприємств

Чернігів, Четвер 16 жовтня 2025 08:50
UA EN RU
У Чернігові гриміли вибухи, Росія атакувала одне з підприємств Фото: перед ударом було попередження про загрозу безпілотників (facebook com Сергій Крук)
Автор: Маловічко Юлія

Росія 16 жовтня атакувала Чернігів після повідомлення про загрозу дронів, відомо про атаку на одне з підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

"Ворог атакував одне з підприємств міста. Інформація про потерпілих відсутня", - написав Брижинський у четвер вранці.

Перед атакою РФ моніторингові канали повідомляли про загрозу безпілотників у місті, а медіа писали про вибухи.

Поки інформації від рятувальників чи правоохоронців щодо удару по підприємству немає.

Від початку цієї доби у Чернігівській області вже двічі оголошувати повітряну тривогу.

Атаки РФ на Чернігів та область

Нагадаємо, вночі 16 жовтня ворог атакував дронами Ніжин в Чернігівській області. Під обстріл потрапив один із логістичних об’єктів та багатоповерховий житловий будинок.

Представники влади повідомили про влучання дронів у два житлових будинки Ніжина, а також будівлю, де розташовані магазин та відділення "Нової пошти".

Напередодні у Чернігові через падіння безпілотника сталася пожежа на одному з об’єктів цивільної інфраструктури.

Також повідомлялось, що 15 жовтня російські війська вдарили дронами "Ланцет" по автозаправках у Чернігові та його передмісті.

Як відомо, через попередні регулярні масовані удари ворога по Чернігівщині в області продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

Однак енергосистема все одно готується до зими: тривають ремонтні та модернізаційні роботи, накопичуються запаси обладнання та посилюється захист критичної інфраструктури.

