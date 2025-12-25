В Чернигове - прилет в многоэтажку: вспыхнул пожар, есть жертва и раненые

"Зафиксировано попадание в 5-этажку. Возник пожар в квартире. Информация уточняется", - отметил начальник Черниговской ГОА.

Судя по опубликованному видео, в доме выбиты десятки окон, а на уровне третьего этажа образовался большой проем, также в доме загорелся пожар.

Брижинский также сообщил, что враг во время сегодняшнего обстрела атаковал объект критической инфраструктуры.

Есть жертва и раненые от обстрела

"Предварительно один человек погиб. Три человека ранены, среди них один ребенок", - отметил Брижинский.

Впоследствии глава МВА сообщил, что уже известно о пяти раненых. Также, по его словам, дроном фактически разрушен целый этаж в многоэтажке. На месте работают все службы.

Что говорят в горсовете

В Черниговском горсовете отметили, что в результате удара один человек погиб, пятеро получили ранения, четверо из них госпитализированы.

На месте происшествия работают все экстренные службы, продолжается тушение пожара. Коммунальные службы, после завершения работы спасателей, начнут первоочередные аварийно-восстановительные работы.

В радиусе попадания, вокруг пятиэтажного жилого дома, куда попал вражеский беспилотник, повреждены также другие здания, зафиксированы десятки выбитых окон.