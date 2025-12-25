У Чернігові - приліт у багатоповерхівку: спалахнула пожежа, є жертва та поранені

Росіяни посилюють удари по Чернігову

Нагадаємо, вчора, 24 грудня близько 16:00 на території Чернігова було зафіксовано падіння російського дрона. У результаті пошкоджено багатоповерхівку, в одній із квартир спалахнула пожежа. Також горіло авто.

Окрім того, 24 грудня, вдень стало відомо про удар по важливому енергооб'єкту. За інформацією "Чернігівобленерго", після такої атаки без світла залишилися десятки тисяч абонентів в Чернігові та низці населених пунктів Чернігівського району.

Також було відомо про те, що ворожий безпілотник упав на територію одного з підприємств. Унаслідок такої атаки пошкоджено фасад і вікна адміністративної будівлі.

Крім того, стало відомо, що на Чернігівщині знешкодили ворожий дрон із касетними боєприпасами. Так, до поліції надійшла інформація про знайдені залишки ворожого безпілотника в Корюківському районі – дрон впав на відкритій місцевості.