В Чернигове фиктивно бронировали "футболистов" от мобилизации. Прокуратура вручила подозрение

Черниговская областная прокуратура 8 октября сообщила о вручении подозрения руководителю предприятия, который фиктивно зачислял мужчин в футбольный клуб с целью бронирования от мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черниговской областной прокуратуры .

Детали дела

"Директор ООО разработал схему зачисления в штат общества с последующим бронированием футболистов и руководителей футбольного клуба, которые не принимали никакого участия в деятельности предприятия", - говорится в сообщении прокуратуры Черниговской области.

По информации источников "Суспільного", подозрение объявили Николаю Синице, генеральному директору ООО "Коллар Компани", владеющему ФК "Чернигов".

Реакция клуба

Представитель пресс-службы ФК "Чернигов" Александр Гребенников в комментарии "Суспільному" заявил, что не может подтвердить факт обысков и не владеет информацией о бронировании футболистов.

В день сообщения о подозрении команда готовилась к матчу 10-го тура Первой лиги в Полтаве против "Ворсклы".

Добавим, что на фото, которые опубликовала прокуратура, видно мужчину, который похож на Николая Синицу. По данным официального сайта клуба, он является генеральным директором ФК "Чернигов". Пока Синица на звонки журналистов пока не отвечает.

Директора предприятия подозревают в фиктивном бронировании "футболистов" (фото: Черниговская областная прокуратура)