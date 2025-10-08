ua en ru
У Чернігові фіктивно бронювали "футболістів" від мобілізації. Прокуратура оголосила підозру

Середа 08 жовтня 2025 13:52
UA EN RU
Керівник підприємства фіктивно бронював "футболістів" у Чернігові (фото: suspilne media chernihiv)
Автор: Василина Копитко

Чернігівська обласна прокуратура 8 жовтня повідомила про вручення підозри керівнику підприємства, який фіктивно зараховував чоловіків до футбольного клубу із метою бронювання від мобілізації.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Чернігівської обласної прокуратури.

Деталі справи

"Директор ТОВ розробив схему зарахування до штату товариства з подальшим бронюванням футболістів та керівників футбольного клубу, які не брали жодної участі в діяльності підприємства", - йдеться в повідомленні прокуратури Чернігівської області.

За інформацією джерел "Суспільного", підозру оголосили Миколі Синиці, генеральному директору ТОВ "Коллар Компані", що володіє ФК "Чернігів".

Реакція клубу

Представник пресслужби ФК "Чернігів" Олександр Гребенников у коментарі "Суспільному" заявив, що не може підтвердити факт обшуків і не володіє інформацією про бронювання футболістів.

У день повідомлення підозри команда готувалася до матчу 10-го туру Першої ліги у Полтаві проти "Ворскли".

Додамо, що на фото, які опублікувала прокуратура, видно чоловіка, який схожий на Миколу Синицю. За даними офіційного сайту клубу, він є генеральним директором ФК "Чернігів". Поки Синиця на дзвінки журналістів поки не відповідає.

У Чернігові фіктивно бронювали &quot;футболістів&quot; від мобілізації. Прокуратура оголосила підозруДиректора підприємства підозрюють у фіктивному бронюванні "футболістів" (фото: Чернігівська обласна прокуратура)

Читайте також про те, що СБУ викрила схему ухилення від мобілізації, організовану посадовцем Мін’юсту, який пропонував "списати" ухилянтів за 20 тисяч доларів.

Раніше ми писали про те, що у Києві засудили чоловіка, який був учасником схеми фіктивного бронювання, та допомагав військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації. Йому дали 2 роки умовно.

